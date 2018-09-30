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فضيحة كبرى تهز عرش كريستيانو رونالدو.. متهم باغتصاب فتاة في أمريكا

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 03:00 ص
صدى البلد
محمد علي
قال محامو كريستيانو رونالدو انهم سيقاضون مجلة دير شبيجل الالمانية بعد ان نشرت اتهامات "غير قانونية بشكل صارخ" لامرأة امريكية تزعم انها اغتصبت من قبل نجم كرة القدم البرتغالي في عام 2009.

وأضاف كريستيان شيرتز محامي رونالدو في بيان، ان التقرير غير مقبول ومليئ بالشبهات وانه سيسعى للحصول على تعويض قانوني عن موكله من المجلة، وفق ما قالت صحيفة ديلي ميل.

ويهدد كريستيانو رونالدو المجلة الألمانية بإجراءات قانونية بعد أن ادعت أنه اغتصب الأمريكية كاثرين مايورجا في يونيو 2009 في غرفة فندق في لاس فيجاس. 

ويعد رونالدو واحد من أكبر الأسماء في الرياضة العالمية، وتم اختياره كأفضل لاعب في العالم خمس مرات ونقل إلى يوفنتوس من ريال مدريد هذا الصيف مقابل 100 مليون يورو.

ورفض النادي الإيطالي التعليق على تقرير دير شبيجل.

وقالت المجلة إن الاغتصاب وقع في يونيو 2009 في غرفة بفندق في لاس فيجاس ، وفقًا لما ذكره ليزلي مارك ستوفال ، محامي الضحية المزعومة ، كاثرين مايورغا.

بعد ذلك توصل رونالدو ومايورغا إلى اتفاق خارج المحكمة ، وفقا لستوفال كما ورد في المجلة.

وقالت الفتاة ، بحسب ستوفال ، إنها تعهدت بعدم الحديث عن هذا الاتهام مرة أخرى ودفع رونالدو لها مبلغ 375 ألف دولار.

ونقلت صحيفة دير شبيجل، عن ستوفال: "الهدف من هذه الدعوى هو تحميل كريستيانو رونالدو المسؤولية في محكمة مدنية قانونية عن الإصابات التي سببها لكاثرين مايورغا ونتائج تلك الإصابات".

وقال نائب رئيس تحرير المجلة ، ألفريد وينزرل ، إن دير شبيجل كتب مرارًا وتكرارًا لإدارة رونالدو ومحاميه حول هذه الادعاءات قبل نشر تقريرها.
فضيحة كبرى تهز عرش كريستيانو رونالدو.. متهم باغتصاب فتاة في أمريكا
فضيحة كبرى تهز عرش كريستيانو رونالدو.. متهم باغتصاب فتاة في أمريكا

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