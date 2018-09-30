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رياضة

خروج صلاح يجلب عاصفة انتقادات لكلوب.. وأبوتريكة: رسالة سلبية

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 02:12 ص
صدى البلد
شادي عبدالله
أثار المدرب الفني لفريق ليفربول الإنجليزي يورجن كلوب الجدل بإخراجه لاعب المنتخب الوطنى محمد صلاح من المباراة التى جمعت ليفربول وفريق تشيلسي التى انتهت بالتعادل الإيجابي.

وبرر كلوب قراره بأنه صلاح لم يكن في أفضل حالاته، وأضاف: مازال يشكل الخطورة على المرمى واستبداله كان لزيادة الخيارات لنا من الاستفادة من الركلات الثابتة وغير ذلك، وعلينا التعامل مع عدم تسجيل صلاح.

وأكد أنه لم يكن يعلم أن التبديل سيحدث ضجة في الإعلام، وأوضح أن المباراة لم تكن الأفضل لصلاح ولكنه دوما يتغلب على الظروف وهذا ما يجعله لاعبا كبيرا، وضع صلاح حاليا مشابه للدراجة بحاجة للوقت في البداية حتى يواصل الانطلاق وتسجيل الأهداف، وأكد: "نحن جميعا نمر بلحظات مثل ذلك".

ولاقى قرار خروج صلاح انتقادا من قبل نجم المنتخب و النادي الأهلي السابق محمد أبو تريكة الذي قال إنه ليس مبررا، لأن نجم الفريق لا يغادر الملعب حتى في أسوأ أحواله.

وقال أبو تريكة إن نجم الفريق يحتاج لأن يسجل أهداف، ما حدث رسالة سلبية خصوصا وأن العامل النفسي مهم، صلاح كان الأخطر والأميز بين اللاعبين الآخرين.

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