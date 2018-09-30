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متحدث البترول: طرح مزايدات في 27 منطقة بالبحر المتوسط للتنقيب عن الغاز

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 05:15 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
حمزة شعيب
قال حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إن زيادة الإنتاج المصري من الغاز الطبيعي بعد اكتشاف حقل "ظُهر"، أتاح تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

وأضاف عبد العزيز خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة"، الذي يُعرض على شاشة "سي بي سي cbc"، السبت: "لدينا الآن مشروع قومي لتوصيل الغاز الطبيعي لكل مكان في مصر سواء قرى أو مُدن، وتقسيط قيمة وتكلفة توصيله للمنازل على 6 سنوات بواقع 30 جنيهًا على كل فاتورة".

ومن جهته، علق مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق في مداخلة هاتفية بالبرنامج، قائلًا: "دوما كنا نتطلع بأن نكون في مركز الريادة بمنطقة شرق المتوسط في إنتاج الغاز الطبيعي، وإعلان وزير البترول مرحلة الاكتفاء الذاتي التام من الغاز أثلج صدورنا".

كان وزير البترول المهندس طارق الملا، قد أعلن، السبت، أن مصر أوقفت استيراد الغاز الطبيعي المسال من الخارج، بعد أن تسلمت آخر شحناتها المستوردة منه الأسبوع الماضي، وحققت الاكتفاء الذاتي.

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متحدث البترول: طرح مزايدات في 27 منطقة بالبحر المتوسط للتنقيب عن الغاز

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