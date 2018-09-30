ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

بطل تسونامي إندونيسيا.. أنقذ حياة المئات ومات في هزة أرضية

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 02:54 ص
صدى البلد
محمد علي
تحول مراقب جوي إلى بطل في إندونيسيا بعدما واصل عمله رغم الزلزال، للتأكد من أن الطائرات التي تقل مئات الركاب تقلع بأمان.

كان انتونيوس جوناوان اجونج (21 عاما) يعمل في مطار موتيارا سيسفري في بالو بجزيرة سولاويزي بوسط إندونيسيا عندما ضرب زلزال بلغت قوته 6.1 درجة وتلاه زلزال بقوة 7.5 درجة على مقياس ريختر، وفق ما ذكرت الديلي ميل البريطانية.

وقالت الصحيفة إن أعماله دون شك أنقذت حياة العشرات ، ولكن ما لا يقل عن 384 شخصًا قتلوا في كارثة تسونامي ، وجرح 500 آخرين بعد أن اجتاحت الأمواج السواحل ووصل ارتفاعها إلى 20 قدمًا ، مع ارتفاع المخاوف من ارتفاع عدد القتلى إلى الآلاف.

وتركت الهزات الأرضية شقوق عميقة في المدرج الخاص بالطائرات، وبينما كانت طائرة الباتيك إير 6321 تستعد للإنطلاق مع مئات الأشخاص على متنها، رفض المراقب الجوي ترك عمله إلا بتنفيذ المهمة على أكمل وجه.

وبقي اجونج وحده في البرج المتهالك حتى تأكد انه فعل ما يكفي من الارشاد لطياري الطائرة ليكونوا بأمان في السماء.

وبدأ المبنى يهتز بعد وقت قصير من مغادرة الطائرة ، وخوفا من أن يكون محاصرا تحت الأنقاض إذا انهار البرج حوله ، قفز اجونج من نافذة الطابق الرابع، وتم نقله إلى المستشفى حيث تعرض لإصابات داخلية وكسر في ساقه.

وتم استدعاء طائرة هليكوبتر لنقله إلى مستشفى آخر للحصول على رعاية متخصصة ، وكان من المقرر أن يتم نقله مرة أخرى من المطار صباح السبت، إلا أنه وفي قبل وصول المروحية.

وقال يوهانيس سيرايت المتحدث باسم شركة طيران اير انجوان ان قرار اجونج كلفه حياته لكنه ربما أنقذ مئات اخرين.
بطل تسونامي إندونيسيا.. أنقذ حياة المئات ومات في هزة أرضية

ترشيحاتنا

شهيد الشهامة.. منع اغتصاب فتاتين على يد بلطجي فذبحه وسط الشارع.. فيديو وصور

8 معلومات عن شريفة ماهر فى عيد ميلادها الـ85

ليفربول يسجل بعد خروجه.. هل استحق محمد صلاح مغادرة المباراة؟

تشيلسي وليفربول وملخص وأهداف المباراة.. فيديو وصور

بعد زفافها وزيرة خارجية النمسا تفتتح خطابها باللغة العربية في الأمم المتحدة.. فيديو

صائد الهاكرز يكشف حقيقة علاقة مصر باختراق الـ فيس بوك.. فيديو

هند موسى.. فارسة فى بلاط صاحبة الجلالة ضحية حادث مفجع للجميع

عمرو دياب يطرح ألبوم كل حياتى

محمد حمدي زكي: الأهلي سيستفيد من بيعي لأي فريق حال الانتقال من سموحة

محمد هنيدي عن علاء ولى الدين: صاحبى اللى عمرى ما حعوضه

ياسمين صبري وعمرو الليثي ينعيان الصحفية هند موسى

اتحاد الكرة: حسم ملف عمومية أكتوبر عقب العودة من شرم الشيخ

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البابا تواضروس يقدم هدايا تذكارية لقيادات مدينة بيسكاتاواي.. صور

ريال مدريد يصفع إسرائيل ويستضيف عهد التميمي في البيرنابيو.. صور

مشاهد وآثار مدمرة لتسونامي الإندونيسي.. فيديو وصور

عاصفة البحر المتوسط تضرب تركيا واليونان.. صور

وزير الصناعة يتفقد جناح شنايدر إلكتريك مصر بمعرض أوتوماك فورميلا.. صور

فيديو

من بقايا وجبتك طرق زراعة البطاطس والجزر والخضرة والطماطم
بعد زفافها وزيرة خارجية النمسا تفتتح خطابها باللغة العربية في الأمم المتحدة.. فيديو
عضو لجنة مكافحة الفيروسات يوضح كيفية الكشف عن الفيروسات
الهوارى يوضح الهدف من نشر فيديوهات حملة وعاشروهن بالمعروف
الأرصاد تحذر من عدم استقرار الأحوال الجوية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟