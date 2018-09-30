بطل تسونامي إندونيسيا.. أنقذ حياة المئات ومات في هزة أرضية

تحول مراقب جوي إلى بطل في إندونيسيا بعدما واصل عمله رغم الزلزال، للتأكد من أن الطائرات التي تقل مئات الركاب تقلع بأمان.





كان انتونيوس جوناوان اجونج (21 عاما) يعمل في مطار موتيارا سيسفري في بالو بجزيرة سولاويزي بوسط إندونيسيا عندما ضرب زلزال بلغت قوته 6.1 درجة وتلاه زلزال بقوة 7.5 درجة على مقياس ريختر، وفق ما ذكرت الديلي ميل البريطانية.





وقالت الصحيفة إن أعماله دون شك أنقذت حياة العشرات ، ولكن ما لا يقل عن 384 شخصًا قتلوا في كارثة تسونامي ، وجرح 500 آخرين بعد أن اجتاحت الأمواج السواحل ووصل ارتفاعها إلى 20 قدمًا ، مع ارتفاع المخاوف من ارتفاع عدد القتلى إلى الآلاف.





وتركت الهزات الأرضية شقوق عميقة في المدرج الخاص بالطائرات، وبينما كانت طائرة الباتيك إير 6321 تستعد للإنطلاق مع مئات الأشخاص على متنها، رفض المراقب الجوي ترك عمله إلا بتنفيذ المهمة على أكمل وجه.





وبقي اجونج وحده في البرج المتهالك حتى تأكد انه فعل ما يكفي من الارشاد لطياري الطائرة ليكونوا بأمان في السماء.





وبدأ المبنى يهتز بعد وقت قصير من مغادرة الطائرة ، وخوفا من أن يكون محاصرا تحت الأنقاض إذا انهار البرج حوله ، قفز اجونج من نافذة الطابق الرابع، وتم نقله إلى المستشفى حيث تعرض لإصابات داخلية وكسر في ساقه.





وتم استدعاء طائرة هليكوبتر لنقله إلى مستشفى آخر للحصول على رعاية متخصصة ، وكان من المقرر أن يتم نقله مرة أخرى من المطار صباح السبت، إلا أنه وفي قبل وصول المروحية.



