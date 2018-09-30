اشتباكات عنيفة بين الشرطة الإسبانية والمتظاهرين في برشلونة.. فيديو

شهدت مدينة برشلونة عاصمة إقليم كاتالونيا الإسباني تظاهرات ضخمة تطالب بالاستقلال عن إسبانيا، فيما عملت قوات الأمن على تفريق المتظاهرين بالقوة ما أسفر عن وقوع إصابات.



وبحسب ما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، جاءت التظاهرات قبيل الذكرى السنوية الأولى لاستفتاء الاستقلال عن إسبانيا، الذي اعتبرته المحاكم الإسبانية غير قانوني.



واندلعت الاشتباكات بين الجانبين، بعدما ألقى المتظاهرون الطلاء والبودرة على قوات الشرطة، التي اشتبكت معهم بالعصي كردة فعل واعتقلت البعض وأصيب كثيرون، بعضهم بإصابات خطيرة.





