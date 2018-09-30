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أيمن نور يطيح بـ هشام عبد الحميد من الشرق الإخوانية

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 02:43 ص
صدى البلد
كشفت مصادر أن الممثل الهارب لتركيا هشام عبد الحميد الذي يقدم برنامجا على قناة الشرق الإخوانية، تم طرده من القناة من قبل الهارب أيمن نور رئيس مجلس إدارة القناة بذريعة مرور القناة بضائقة المالية.

كان نور عقد اجتماعا مع العاملين بالقناة وأبلغهم أن الشرق تمر بحالة تقشف لحين التوصل لممول، ووفقا للمصادر، ثار غضب الممثل الهارب بعدما علم بالقرار المفاجئ.

ويأتى القرار في إطار سلسلة تغييرات قام بها نور مثل تعيين مسعد البربري مسؤولا عن إدارة البرامج في القناة.

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