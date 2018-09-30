ممدوح عثمان: متحف القاهرة الأكبر فى الآثار والفنون الإسلامية.. صور

وصف الدكتور ممدوح عثمان مدير عام متحف الفن الإسلامي بالقاهرة المتحف بأنه أكبر متاحف الدنيا فى الآثار والفنون الإسلامية ، حيث يحوى بين جدرانه ومخازنه ما يزيد عن 100 ألف تحفة أثرية، تمثل مراحل العصور الإسلامية المختلفة ابتداء من عصر الخلفاء الراشدين وحتى عصر أسرة محمد على والدولة الحديثة.





جاء ذلك في كلمته، السبت، خلال الاحتفالية التي نظمها المتحف بالتعاون مع المتحف القبطي، بمناسبة توافق رأس السنتين الهجرية والقبطية بحضور جيهان عاطف، مدير عام المتحف القبطي وعدد من القساوسة وشيوخ الأزهر.





وأشار إلى أن معرض"معا نحتفل.. توت ومحرم"بالمتحف القبطى ليس الأول من نوعه الذى أقامه متحف الفن الاسلامى،حيث سبق واقمنا أوائل العام الماضى معرضا مؤقتا للآثار بعنوان"ترنيمة وإذان إبداع فنان"، ووضح من خلاله للزائر كيف كانت تصنع تحف فنية خاصة بالمسيحيين بأيادى فنانين مسلمين، وكيف صنعت تحفا فنية خاصة بالمسلمين بأيادى فنانين مسيحيين.



