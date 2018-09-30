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عمرو أديب: محمد صلاح لازم يقف على رجليه.. فيديو

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 04:04 ص
صدى البلد
شادي عبدالله
قال الإعلامي عمرو أديب تعليقا على خروج محمد صلاح، المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي خلال المباراة التى جمعت ليفربول مع نظيره تشيلسي، التى انتهت بالتعادل الإيجابي: "إن شاء الله يا صلاح ترجع أحسن من الأول".

وأضاف الإعلامي في برنامجه الحكاية، على قناة إم بي سي مصر: "مش معنى إن المدير الفني بيطلعك كل ماتش إنك تيأس، دي عملية تدريبية بحتة، لازم تقف على رجليك، ومتخافش ومتزعلش ومتتهزش لغاية ما ترجع لمستواك العظيم، في أوروبا يا محمد، وأنت سيد العارفين، ما بيهمهمش الاسم، بيهمهم الأداء".

وعن اتهام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو باغتصاب فتاة، قال أديب: "احتمال كبير جدا رونالدو ميلعبش كورة تاني علشان البنت دي".


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