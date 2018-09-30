ألبومات في الطريق إليك.. عمرو دياب يواجه شيرين عبد الوهاب.. محمد حماقي وأنغام خلال أكتوبر.. وتامر عاشور يصور 3 كليبات بإيطاليا

عمرو دياب يطرح ألبومه كل حياتي اليوم

شيرين عبد الوهاب تطرح ألبومها يوم عيد ميلادها

تامر عاشور يصور 3 كليبات من ألبومه في إيطاليا





عمرو دياب

يطرح عمرو دياب ألبوم "كل حياتى"، اليوم الأحد، رسميا بعد نزول أكثر من أغنية من الألبوم، الذي يضم 13 أغنية من بينها "يا ساحر، يتعلموا، هدد، باين حبيت، مع مارشيمولى.

محمد حماقي



شيرين عبد الوهاب

قررت المطربة شيرين عبد الوهاب طرح ألبومها الجديد الذى يحمل اسم "نساى" فى أكتوبر المقبل وتحديدا فى نفس يوم عيد ميلادها بعد انتهاء جميع المراحل الخاصة بالألبوم.

أنغام

تامر عاشور



تشهد الفترة الحالية منافسة شرسة على الساحة الفنية لم تشهدها من قبل، إذ يترقب كثير من النجوم طرح ألبوماتهم في أوقات متقاربة.ويرصد "صدى البلد" في التقرير التالي أبرز الألبومات التي يترقب النجوم طرحها خلال الفترة المقبلة.يذكر أن عمرو دياب طرح منذ فترة عددا من أغانى الألبوم بشكل سينجل منها "هدد" و"ده لو اتساب" و"تعالى" و"كل حياتى".ويتعاون عمرو دياب في ألبوم "كل حياتي"، مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين من بينهم: أيمن بهجت قمر، وتامر حسين، ونادر عبدالله، وخالد تاج الدين، وعمرو مصطفى، ومحمد رحيم، ووليد سعد، ومحمد يحيى، وطارق مدكور، ونادر حمدي.قرر محمد حماقى طرح ألبومه الجديد أواخر أكتوبر المقبل، بعد تأجيله حيث كان مقرر له فى موسم الصيف إلا ان الألبوم لم يكن جاهزا مما دفع حماقى للتأجيل.بحسب بيان صحفى للمطرب يشهد الألبوم تعاون بين حماقى وعدد من الشعراء والملحنين والموزعين، من بينهم: رمضان محمد، بهاء الدين محمد، خالد عز، أمير طعيمة، تميم، توما، أحمد إبراهيم، أيمن بهجت قمر، محمد يحيى، خالد عز، إيهاب عبدالواحد، أحمد صلاح حسنى، ونادر حمدى.وطرح حماقى اغنيته الاولي بعنوان "قالوا عنك" فى احدى المناسبات الخاصة ولم يستقر على الاسم النهائى للالبوم حتى الان.وطرحت شيرين عبد الوهاب، أغنية وحيدة من ألبومها الجديد بعنوان "زمان" من كلمات أمير طعيمة، وألحان خالد عز، وتوزيع موسيقي نابلسي.تترقب أنغام طرح ألبومها الجديد خلال الفترة القليلة المُقبلة، الذي طرحت منه أغنيتين، الأولى بعنوان "متلخبطة"، والثانية بعنوان "بخاف أفرح"، والتي حققت نجاح كبير قبل أيام.وطرحت أنغام تيزر قصير للألبوم عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وظهرت أنغام في الـ تيزر وهي تدقق نظراتها بلهفة وأصوات الأمواج تتعالى، ولم تكشف إن كان هذا المقطع خاص بكليب جديد لها تطرحه منفردًا قبل صدور الألبوم، أم أنه سيكون إعلان ترويجي للألبوم المرتقب طرحه.وتتعاون أنغام في الألبوم مع عدد كبير من الملحنين والشعراء، الجدد والقدامى، منها أغنية للشاعر الغنائي أسامة مصطفى، وألحان مصطفى العسال، وشركة روتانا للصوتيات والمرئيات.كانت أنغام طرحت احدث ألبوم لها في أواخر عام 2015، وهو "أحلام بريئة"، وحققت أغانيه صدى كبيرا، لا سيما أغنية "أكتبلك تعهد".استقر تامر عاشور، علي إسم "أيام" ليكون عنوان ألبومه الجديد، ومن المقرر أن يتم طرحه بداية شهر نوفمبر المقبل.يضم ألبوم "أيام" 11 أغنية، وتعاون مع عاشور، في الألبوم عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين هم نادر عبد الله، أمير طعيمة، تامر حسين، جمال الخولي، عمرو يحيي، محمد رفاعي، أحمد المالكي، هشام صادق، مدين، تامر علي، محمد يحيي، محمد النادي، محمد خلف، شادي حسن، مصطفي العسال، طارق مدكور، النابلسي، أسر عاشور، أحمد وجيه، أماديو، وقام عاشور، بتلحين أغنيتين من الألبوم.وصورت الشركة المنتجة لألبوم عاشور all about arts ثلاث أغان من الألبوم كفيديو كليب بإيطاليا، حيث تم تصوير الكليب الأول في مدينة Sacile والثاني في مدينة Venice والثالث في Colle Umberto.وتولى عملية إخراج الثلاثة كليبات المخرج Mo Soliman، الذي يحمل الجنسيتين المصرية والإيطالية، بالتعاون مع فريق عمل إيطالي، حيث انتهت الشركة من مرحلة "المونتاج"، استعدادا لطرح فيديو كليب تزامنا مع طرح الألبوم.