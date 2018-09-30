امرأة روسية تفضح تورط روسيا في هجوم سالزبوري.. فيديو وصور

قالت إمرأة روسية تسكن أقصى شرقي البلاد إنها تعرفت على أحد المشتبه بهم الرئيسيين في هجوم ساليسبري، وأنه ضابط مخابرات عسكرية.



وبحسب ما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، تعرفت المرأة على المشتبه به فورا من الصور الفوتوجرافية، وهو أناتولي تشيبيجا الملقب بـ"بطل روسيا".



وأضافت أن أقوالها تدعم تحقيقات فريق "the Bellingcat" وهي شركة للتحقيقات الإلكترونية، والتي حددت كول تشيباجا كأحد المشتبه بهم في تنفيذ هجوم غاز الأعصاب.



وأشارت إلى أن أناتولي نفسه تحدث لقناة "روسيا اليوم"، وكشف عن أن اسمه وهو، روسلان بوشيروف، وأنه مواطن مدني. وكان معه المشتبه به الآخر وهو ألكسندر بيتروف، وطالبا السلطات البريطانية بالاعتذار لهما والبحث عن الفاعلين الحقيقيين.



وتابعت "بي بي سي" أنها تعرف أن المسئولين البريطانيين لا يعارضون النتائج التي توصلت إليها شركة "ذا بيلينجكات"، كما تعتقد الشرطة البريطانية أن المشتبه بهم لا يستخدمون اسمائهم الحقيقية.



فيما تنكر روسيا تورطها في الهجوم الذي استهدف الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته، الذي تم تسميمه بغاز الأعصاب "نوفيتشوك" في 4 مارس الماضي.



وسافر فريق من "بي بي سي" إلى قرية بيريوزوفكا على بعد حوالي 5 آلاف ميل شرقي موسكو بالقرب من الحدود الروسية مع الصين، حيث نشأ اناتولي تشيباجا.



وتعرفت إمراة على أناتولي من خلال الصور، التي اكتشفتها ونشرتها "بيلينجكات"، وأكدت بعد ذلك أن الشرطة البريطانية أطلقت سراح روسلان بوشيروف الذي هو نفسه كول تشيبيجا.



وقالت "أعرف أن كان والداه يعيشان، إنه كان رجلا عسكريا، ضابطا، وقاتل في مناطق الحرب ثم عاد إلى موسكو".



ولفتت "بي بي سي" إلى ان المرأة كانت متوترة وطلبت عدم الكشف عن هويتها، ولكنها أفادت بأنها شاهدت كول شيبيجا مع طفلته، ومتأكدة أنه وبوشيروف شخص واحد.



كما أوضح سكان المنطقة أن عائلته انتقلت من بيريوزوفكا منذ سنوات.



فيما اعترضت امرأة مسنة على القصة الرهيبة التي يتهمون بها رجلا تحبه، وترى أن الصور ملفقة، وأكدت أن أناتولي شيبيجا هو "بطل روسيا" بحسب اللقب الذي منحه إياه رئيس البلاد، فلاديمير بوتين.





