أحمد السقا صعيدى فى رمضان

بدأ أحمد السقا التحضير لمسلسل تليفزيونى ينتمى لنوعية الدراما الصعيدية.



ويجسد أحمد السقا، خلال أحداث المسلسل، دور شاب صعيدي يعاني الفقر، ويواجه هو وزوجته ضغوط الحياة، وتتعرض حياتهما لمواقف صعبة، العمل من إنتاج شركة صادق الصباح.



يذكر أن آخر مسلسلات احمد السقا الحصان الأسود وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه.