50 صورة من احتفالية توافق السنة الهجرية مع القبطية في المتحف الإسلامي

حرصت كاميرا موقع صدي البلد على حضور الاحتفالية التي أقيمت بالمتحف الإسلامي بالتعاون مع متحف الفن القبطي مساء السبت، بمناسبة توافق رأس السنة الهجرية ورأس السنة القبطية.



الاحتفالية جاءت تحت رعاية الهام صلاح الدين رئيس قطاع المتاحف احتفل متحف الفن الإسلامي بالتعاون مع متحف الفن القبطي بتوافق رأس السنة الهجرية ورأس السنة القبطية.



وخلالها تم تقديم العديد من الفقرات،منها معرض مؤقت لعدد يشتمل علي 15تحفة من مقتنيات متحف الفن القبطى بقاعة العرض المؤقت رقم 1 ومعرض للوحات من الفن التشكيلي مستوحاة من الفن القبطي والإسلامي بقاعة العرض المؤقت رقم 2



تضمنت القطع القبطية المعروضة مخطوط السنكسار ومخطوط خولاجي،وتونيك" قميص لطفل" وفريسك عليه شهور السنة القبطية،وغلاف انجيل وايقونة عليها يوحنا المعمدان و3 اواني فخار،و2 كرسي مذبح من الخشب وقنديل معدن ومزمار واداة موسيقية من العاج.