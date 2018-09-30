ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

تخريج 160 متدربا من المتحف الإسلامي

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 05:12 ص
صدى البلد
علاء المنياوي
أكد الدكتور ممدوح عثمان، مدير عام المتحف الإسلامي بالقاهرة أهمية التدريب الذي يقيمه المتحف لطلبة كليات الآثار، في ربطهم بالآثار وإكسابهم خبرة مهمة تفيدهم بعد التخرج.

جاء ذلك خلال احتفالية أقامها المتحف مساء السبت بالتعاون مع متحف الفن القبطي بتوافق رأس السنة الهجرية ورأس السنة القبطية.

وخلال الاحتفالية قام مدير عام المتحف بتسليم شهادات للطلبة الذين تم اجتيازهم الدورة التدريبية التي أقيمت بالمتحف في شهر يوليو الماضي وعددهم 160 متدربا.

من جانبها قالت إيمان شرف صيام إحدى المتدربات أنهم استفادوا كثيرا من هذا التدريب بخبرات عملية مهمة،وأنهم بعلمهم وخبرتهم بعد التخرج سيكونون بمثابة جنود يسعون للحفاظ على تراثنا وآثارنا.

ترشيحاتنا

مباراة ليفربول وتشيلسي تتصدر تويتر بسبب محمد صلاح

جوينيث بالترو تقيم زواجا ملكيا في قصرها

ناسا تحذر من نتائج كارثية نتيجة اصطدام كويكب بالأرض في 3 أكتوبر

سها المنشاوي: هؤلاء وفقن في إطلالتهن بمهرجان الجونة السينمائي

مدرب الأهلي السابق يقود الرجاء للتأهل لدور الـ 16 فى كأس زايد

محمد صبحي عن جميل راتب: معلم كبير

تشيلسي وليفربول وملخص وأهداف المباراة.. فيديو وصور

ايهاب جلال : عمرو بركات مستمر مع الأهلي ولا خلاف على أحمد الشيخ

مصطفى يونس: اتصدمت في هاني أبوريدة

الأهلي يعلن عن عدد تذاكر مباراة وفاق سطيف

وزيرة خارجية النمسا تتحدث العربية في الأمم المتحدة وتوضح السبب.. فيديو

شاهد.. اللحظات الأخيرة لـ وداع الصحفية هند موسى فى مقابر الإمام الشافعي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ممدوح عثمان: متحف القاهرة الأكبر فى الآثار والفنون الإسلامية.. صور

50 صورة من احتفالية توافق السنة الهجرية مع القبطية في المتحف الإسلامي

البابا تواضروس يقدم هدايا تذكارية لقيادات مدينة بيسكاتاواي.. صور

ريال مدريد يصفع إسرائيل ويستضيف عهد التميمي في البيرنابيو.. صور

مشاهد وآثار مدمرة لتسونامي الإندونيسي.. فيديو وصور

فيديو

من بقايا وجبتك طرق زراعة البطاطس والجزر والخضرة والطماطم
بعد زفافها وزيرة خارجية النمسا تفتتح خطابها باللغة العربية في الأمم المتحدة.. فيديو
عضو لجنة مكافحة الفيروسات يوضح كيفية الكشف عن الفيروسات
الهوارى يوضح الهدف من نشر فيديوهات حملة وعاشروهن بالمعروف
الأرصاد تحذر من عدم استقرار الأحوال الجوية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟