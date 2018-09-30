تخريج 160 متدربا من المتحف الإسلامي

أكد الدكتور ممدوح عثمان، مدير عام المتحف الإسلامي بالقاهرة أهمية التدريب الذي يقيمه المتحف لطلبة كليات الآثار ، في ربطهم بالآثار وإكسابهم خبرة مهمة تفيدهم بعد التخرج.





جاء ذلك خلال احتفالية أقامها المتحف مساء السبت بالتعاون مع متحف الفن القبطي بتوافق رأس السنة الهجرية ورأس السنة القبطية.





وخلال الاحتفالية قام مدير عام المتحف بتسليم شهادات للطلبة الذين تم اجتيازهم الدورة التدريبية التي أقيمت بالمتحف في شهر يوليو الماضي وعددهم 160 متدربا.



