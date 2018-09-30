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فن

خطوة مصطفى حجاج تتخطى 600 ألف مشاهدة

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 07:37 ص
صدى البلد
سمر سعد
استطاع مصطفى حجاج أن يدخل قائمة الأعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب مصر بأغنيته الجديدة " خطوة "، التى طرحها منذ عدة أيام.

الأغنية استطاعت أن تحقق احتلت المركز الـ 12 فى القائمة التى تضم 50 فيديو، وتخطت 600 ألف مشاهدة.

أغنية "خطوة" من كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع الموزع المغربى جلال الحمداوى، وهندسة صوتية لمهندس الصوت هانى محروس والفيديو كليب من إخراج نبيل مكاوى.

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