خطوة مصطفى حجاج تتخطى 600 ألف مشاهدة

استطاع مصطفى حجاج أن يدخل قائمة الأعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب مصر بأغنيته الجديدة " خطوة "، التى طرحها منذ عدة أيام.



الأغنية استطاعت أن تحقق احتلت المركز الـ 12 فى القائمة التى تضم 50 فيديو، وتخطت 600 ألف مشاهدة.



أغنية "خطوة" من كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع الموزع المغربى جلال الحمداوى، وهندسة صوتية لمهندس الصوت هانى محروس والفيديو كليب من إخراج نبيل مكاوى.