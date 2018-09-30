كارثة جديدة تضرب إندونيسيا بعد مقتل المئات في تسونامي.. فيديو

ضربت هزات أرضية ارتدادية عنيفة جزيرة سولاويزي الإندونيسية، بعدما تسبب تسونامي وزلزال كبير مصاحب له في مقتل 408 أشخاص على الأقل وإصابة 500 آخرين.





وبحسب ما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، لا يزال عشرات الأشخاص في عداد المفقودين، وبعتقد أن بعضهم عالقون تحت أنقاض المباني المنهارة في مدينة بالو.





وأضافت أن الجثث كانت ملقاة في شوارع المدينة، في حين يجري علاج المصابين في خيام بسبب الدمار الذي لحق بالمستشفيات.





وأشارت إلى أن أحد مراقبي حركة الطيران في بالو مات خلال الزلزال الذي بلغت قوته 7.5 درجة ريختر، مضحيا بنفسه ليوجه طائرة إلى بر الأمان.





وتابعت أن مقدار الأضرار التي لحقت بالمناطق المحيطة بالمدينة لا يزال غير معروف.





وتتعرض إندونيسيا إلى الكثير من الزلازل نظرا لوقوعها على حلقة النار، وهو خط الزلازل المتكررة والانفجارات البريطانية على طول حافة المحيط الهادئ.





وفي عام 2004، تسبب تسونامي ناجمة عن زلزال وقع قبالة جزيرة سومطرة الإندونيسية في مقتل 226 ألف شخص في شتى أنحاء المحيط الهندي، بما في ذلك أكثر من 120 ألف شخص في إندونيسيا.