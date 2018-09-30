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مرأة

بعيدا عن الأضرار.. اصنعي بنفسك حبوب التخسيس بأقل تكلفة

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 05:33 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
بعد تحذير الكثير من الأطباء من خطورة تناول أدوية التخسيس على الصحة وبالأخص القلب، يمكنك صناعتها الآن فى منزلك وبدون أضرار وبشكل ىمن يساعدك على قمع الشهية ورفع معدل الحرق مع إتباع نظام رجيم صحى.

قال الدكتور تامر صلاح استشاري التغذية وعلاج السمنة والنحافة، إنه لتجنب مخاطر أدوية التخسيس، يمكن اتباع هذه الطريقة لصناعتها بالمنزل.

- المكونات:

- ملعقة كركم

- ملعقة قرفة

- ملعقة زنجبيل

- 1/2 ملعقة فلفل أحمر مطحون

- كبسولات طبيه فارغة تباع بالصيدليات أو عبر شبكة الانترنت

- طريقة صنع حبوب التخسيس

- ضعي المكونات السابقة في وعاء واخلطيهم جيدًا حتى تمام التجانس

- املئي الكبسولات بالخليط ، واحفظيه في برطمان محكم الغلق ، واحفظيه في الثلاجة

- تناولي قرصًا على الريق وآخر قبل النوم.

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