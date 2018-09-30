لا تيأس.. دعوات تشجيع محمد صلاح عقب أزمة خروجه من مباراة تشيلسي.. مدرب ليفربول: لم أتوقع تلك الضجة.. وأبوتريكة: كان الأخطر والأميز

كلوب: صلاح لم يكن في أفضل حالاته

أبو تريكة: كان الأخطر والأميز بين اللاعبين

عمرو أديب لمو: إن شاء الله ترجع أحسن من الأول





أثار المدرب الفني لفريق ليفربول الإنجليزي يورجن كلوب الجدل بإخراجه لاعب المنتخب الوطنى محمد صلاح من المباراة التى جمعت ليفربول وفريق تشيلسي التى انتهت بالتعادل الإيجابي، وشهدت أجواء احتفالات لاعبي والجهاز الفني بعد إحراز هدف التعادل لقطة رائعة من المدير الفني لصلاح، حيث إنه احتفل معه بهدف التعادل وهو على مقاعد البدلاء.ولاحقا، برر كلوب قراره بأن صلاح لم يكن في أفضل حالاته، وأضاف: مازال يشكل الخطورة على المرمى واستبداله كان لزيادة الخيارات لنا من الاستفادة من الركلات الثابتة وغير ذلك، وعلينا التعامل مع عدم تسجيل صلاح.وأكد أنه لم يكن يعلم أن التبديل سيحدث ضجة في الإعلام، وأوضح أن المباراة لم تكن الأفضل لصلاح ولكنه دوما يتغلب على الظروف وهذا ما يجعله لاعبا كبيرا، قائلا: "وضع صلاح حاليا مشابه للدراجة بحاجة للوقت في البداية حتى يواصل الانطلاق وتسجيل الأهداف.. نحن جميعا نمر بلحظات مثل ذلك".ولاقى قرار خروج صلاح انتقادا من قبل نجم المنتخب و النادي الأهلي السابق محمد أبو تريكة الذي قال إنه ليس مبررا، لأن نجم الفريق لا يغادر الملعب حتى في أسوأ أحواله.وقال أبو تريكة إن نجم الفريق يحتاج لأن يسجل أهداف، ما حدث رسالة سلبية خصوصا وأن العامل النفسي مهم، صلاح كان الأخطر والأميز بين اللاعبين الآخرين.وفي سياق متصل، علق الإعلامي عمرو أديب على خروج محمد صلاح بقوله: "إن شاء الله يا صلاح ترجع أحسن من الأول".وأضاف الإعلامي في برنامجه الحكاية، على قناة إم بي سي مصر: "مش معنى إن المدير الفني بيطلعك كل ماتش إنك تيأس، دي عملية تدريبية بحتة، لازم تقف على رجليك، ومتخافش ومتزعلش ومتتهزش لغاية ما ترجع لمستواك العظيم، في أوروبا يا محمد، وأنت سيد العارفين، ما بيهمهمش الاسم، بيهمهم الأداء".يذكر أن كلوب كشف عقب اللقاء السابق الذي جمع بين ليفربول وتشيلسي ما وصف بالسر حول عدم تعاون لاعبي الفريق مع نجمه صلاح، وسر خسارة الفريق أمام تشيلسي، وقال كلوب في تصريحات نقلها موقع "مترو" البريطاني، إنه انفجر غاضبا في وجه لاعب الفريق، شيردان شاكيري، عقب خسارة ليفربول.وقال كلوب إنه شعر بالغضب العارم، بسبب إهدار الريدز فرصة الفوز السهلة على تشيلسي، خاصة وأن ليفربول كان متقدما، لكن ما زاد غضبه هو إهدار شاكيري فرصة سهلة في نهاية المباراة، وعدم استماعه لتعليماته بالتمرير لمحمد صلاح.وتابع: "كنا نحتاج إلى هدف لنضمن التعادل، والفرصة كانت سهلة وركلة حرة من موقع ذهبي، ووجهت تعليماتي لشاكيري بالتمرير إلى محمد صلاح، لكنه فضل تسديدها وإهدار فرصة سهلة، لذلك انفجرت غاضبا في وجهه"، وتابع: "كان محمد صلاح في مواجهة المرمى تقريبا وتمريرها له كان سيضمن هدفا مؤكدا بالنسبة لنا".