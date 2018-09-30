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ثقافة

كاهن الكنيسة المعلقة: ما فيش أطيب ولا أحلى من شعب مصر

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 06:02 ص
صدى البلد
علاء المنياوي
قال القمص يعقوب سليمان كاهن الكنيسة المعلقة إننا جميعا مصريون ونفتخر دائما بمصريتنا،ونعيش في أرض واحدة مباركة وشمس واحدة ونيل واحد،والعائلة المقدسة باركت أرض مصر عندما جاءت إليها.

جاء ذلك في كلمة ألقاها ضمن إحتفالية نظمها المتحف الإسلامي بالتعاون مع المتحف القبطي، السبت، بمناسبة توافق رأس السنة الهجرية ورأس السنة القبطية بحضور الدكتور ممدوح عثمان مدير عام المتحف الاسلامي وجيهان عاطف، مدير عام المتحف القبطي وعدد من القساوسة وشيوخ الأزهر.

وتابع: شعب مصر ما فيش أطيب ولا أحلي منه"،و نتمني أن تظل هذه الروح موجودة فينا دائما وأن نغرس في صغارنا المحبة والتسامح والمبادئ الجيدة التي تنادي بها الديانتين الإسلامية والمسيحية".

وأضاف: "المحبة من صفات الله وموجودة بيننا جميعا كمصرين،وحاول الاستعمار في السابق أن يفرقنا بمبدأ فرق تسد لكنه لم ينجح،وسنظل دائما يدا واحدة وله نتفرق،والبركة التي وضعها الله في مصر موجودة دائما وستستمر بتكاتفنا.

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