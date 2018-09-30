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ثقافة

ممثل الأزهر: مسلمو مصر ومسيحيوها مثل الشمس والقمر لا ينفكان

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 06:17 ص
صدى البلد
علاء المنياوي
قال الشيخ خالد سالم ممثل مشيخة الأزهر إن العلاقة بين مسلمي مصر ومسيحييها وطيدة، وهما كالشمس والقمر يجريان بحساب دقيق أعده الله سبحانه وتعالى، ولا ينفكان ولا يزولان عن الفلك الذي يسيران فيه .

جاء ذلك في كلمة ألقاها ضمن احتفالية نظمها المتحف الإسلامي بالتعاون مع المتحف القبطي، السبت، بمناسبة توافق رأس السنة الهجرية ورأس السنة القبطية بحضور د. ممدوح عثمان مدير عام المتحف الاسلامي وجيهان عاطف، مدير عام المتحف القبطي وعدد من القساوسة وشيوخ الأزهر.

وأضاف: "كذلك مسلمي مصر ومسيحييها مثل الشمس والقمر، ولا ينفكان عن بعضهما في هذا البلد الكريم بإذن الله تعالي".

وتابع: لا ننسي أننا جميعا وحدة واحدة كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث النبوية الكريمة، الذي قال:"أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَالْأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ لِعَلَّاتٍ ، أُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ".

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