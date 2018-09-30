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للتخسيس وعلاج التوتر وتقوية الذاكرة.. 15 فائدة لمشروب طبيعي

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 08:37 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
كشف الدكتور فاروق الطاهر استشارى الطب البديل عن 15 فائدة للبان الدكر، أبرزها تقوية الذاكرة وفقدان الكثير من الوزن الزائد سريعا وهذه الفوائد تتميز فيما يلى:

- يعتبر اللبان الدكر مطهر للجهاز الهضمي من الجراثيم والبكتيريا . 
- المضمضة بمنقوع اللبان الدكر يقضي على رائحة الفم الكريهة ، ومسكن أيضًا لآلام الأسنان ، ويعالج كذلك التهابات اللثة. 
- تدليك فروة الرأس بمنقوع اللبان الذكر يوقف تساقط الشعر ويقوي البصيلات . 
- تناول منقوع اللبان الذكر يعالج المغص لقدرته على تهدئة تقلصات العضلات . 
- تدليك البشرة بمنقوع اللبان الدكر يعمل يخلص من تجاعيد البشرة . 
- اللبان الدكر له القدرة على علاج الإسهال ، حتى الإسهال المزمن . 
- يهدئ من آلام الطمث، ليس فقط لقدرته على تهدئة تقلصات العضلات بل لأنه مدر للحيض . 
- مهدئ للأعصاب ويزيل التوتر. 
- يقضي على انتفاخ البطن ، ويخلص من عسر الهضم . 
- تناوله يقلل من آلام التهابات المفاصل شيئًا فشيئًا . 
- اللبان الذكر له قدره على خفض مستوى ضغط الدم ، بتناول كوبين من منقوعه كوبًا في الصباح وآخر في المساء . 
- مهدئ قوي للكحة ومذيب رائع للبلغم ، ويعالج التهابات الشعب الهوائية ، وبالتالي يعالج الربو . 
- له القدرة على علاج أعراض البرد بشكل كامل . 
- يقلل من أعراض الشيخوخة ، لقدرته الى انتاج هرمون الاستروچين . 

وأضاف أن اللبان الدكر يساعد على فقدان الوزن وشد ترهلات الجلد، وإليكي طريقة استخدامه للتخسيس:
ضعي ملعقة من لبان الذكر في وعاء به ماء ثم اسكبي عليه ماء مغلي ثم رجيه حتي يصبح لونه ابيض، ثم اتركيه فترة من الزمن لكى ينقع، بعد ذلك ضعيه في وعاء محكم الغلق و قبل كل وجبة يتم تصفيته واشربي منه نصف كوب.

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