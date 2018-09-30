النجوم يرفعون شعار الصداقة خير من الزواج.. الحب والمودة يجمع شيرين رضا وعمرو دياب.. نادية الجندي ومحمد مختار أصحاب.. وعلاقة غادة عبد الرازق ومحمد فودة تفوق الحياة الزوجية

شيرين رضا تحضر عيد ميلاد عمرو دياب

علاقة الود مفتوحة بين شيرين وطليقها قبل الزواج من حسام حبيب

عمرو دياب وشيرين رضا

شيرين عبد الوهاب وطليقها محمد مصطفى

نادية الجندي ومحمد مختار

غادة عبد الرازق ومحمد فودة

ما بين الصداقة الوطيدة، والحرب الباردة، تكمن علاقات بعض النجوم بمطلقاتهم، إذ يتميز بعضها بالصفو، وترفع شعار "سمن على عسل"، بينما تسيطر المشاحنات على علاقات أخرى.ويرصد "صدى البلد"، أبرز حالات الصداقة بين النجوم بعد الطلاق.تداول جمهور عمرو دياب عدة صور من حفلته الخاصة التي أقامها بالجونة، على هامش فعاليات الدورة الثانية لمهرجان الجونة السينمائي، الذي انتهى قبل يومين.كانت شيرين رضا، زوجة عمرو دياب الأولى، أحد هؤلاء الفنانين الذي حضروا الحفل، وكان بينهم أيضًا دينا الشربيني، وآخرون.وتعد هذه هي المرة الثانية التي تلتقي فيها شيرين رضا بعمرو دياب بعد الطلاق الذي وقع بينهما منذ سنوات طويلة، إذ التقت «شيرين» به علنًا في حفل عيد ميلاده العام الماضي، والتقطت معه صورة تذكارية.ويبرهن ذلك على احتفاظ عمرو دياب وشيرين رضا بعلاقة الاحترام والمودة فيما بينهما على الرغم من الطلاق.يذكر أن عمرو دياب وشيرين رضا انفصلا في تسعينات القرن الماضي، بعد زواج لم يستمر كثيرًا، ولهما ابنة واحدة هي «نور»، الابنة الكبرة للهضبة.فاجأت شيرين عبد الوهاب جمهورها في إحدى الحفلات بحضور طليقها الملحن محمد مصطفى مع ابنتيهما مريم وهنا لهذا الحفل، قبل أشهر قليلة من زواجها بحسام حبيب.وتضمنت كواليس اللقاء بدء صفحة جديدة بين شيرين وطليقها، وأخذ موافقته قبل الزواج من حسام حبيب، لتبقى علاقة الود مفتوحة بينهما حتى لا تتأثر ابنتاهما.وفي منشور لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، العام الماضي 2017، كشفت نادية الجندى عن علاقة الصداقة القوية التي تربطها بالمنتج محمد مختار، بعد سنوات من الطلاق.وقالت "الجندى": "ردا على استفسارات بخصوص ما نشر في المواقع عن عودتي للحياة الزوجية مع المنتج محمد مختار بسبب تواجدنا في عزاء والدة الفنانة ليلى علوي بحب أوضح لكم الآتي: محمد مختار ليس إلا صديقا وأخا وهذا ليس جديدا أن أتحدث فيه لأني أعلنته من قبل مرارا وتكرارا".وأضافت: "لماذا كل هذا الإصرار على مثل هذا الكلام؟ وهل كل مناسبة سنظهر فيها سويا في المستقبل ستكتبون نفس الشائعات؟ محمد مختار رفيق مشواري الفني ورفيق مشوار النجاح قدمنا سويا ٢٠ فيلما من أنجح أفلام السينما المصرية وانفصلنا رسميا عام ١٩٩٧ وعملنا مع بعض بعد الانفصال ٣ أفلام، وبعد الانفصال تزوج من الفنانة رانيا يوسف عام ٢٠٠٠ يعني بعد انفصالنا بأكثر من ثلاث سنوات ولم ينقطع بيننا الاتصال والود والشغل لأنه لم يكن لي مجرد زوج وإنما أب وأخ وصديق".وتابعت: "وفي مسلسلي الأخير أسرار ٢٠١٥ هو اللي أشرف على الإنتاج وبينا اتصالات شبه يومية ومش ممكن كل ما نظهر في مناسبة زي مهرجان الإسكندرية السينمائي أو حفلة روتانا لترميم الأفلام المصرية أو عزاء والدة الفنانة ليلى علوي تطلع علينا مثل هذه الشائعات".وفى ختام حديثتها قالت: "وأنا بقول كده وبأكد للمرة المائة أن كل ما نشر عن عودة الحياة الزوجية مع محمد مختار إشاعة لا صحة لها أي أساس من الصحة، وهو بالنسبة لي أخ وصديق ورفيق مشواري الفني وشريك نجاح لمشواري الفني وشريك نجاح لأفلامي اللي حققت له أعلى إيرادات".وفي أحد اللقاءات التليفزيونية، قالت غادة عبد الرازق إنها على تواصل مع زوجها السابق محمد فودة، وتستشيره هي أو ابنتها روتانا في أمور كثيرة، على النطاقين العملي والشخصي، مؤكدة علاقة الصداقة بينها وبين فودة بعد الطلاق لدرجة تفوق العلاقة الزوجية.وأضافت "عبد الرازق" أن طليقها محمد فودة كان صديقًا لها منذ سنوات طويلة، وقبل أن تتزوج منه وتنفصل عنه، وهو ما جعلها تستمر في علاقة الصداقة معه بعد الطلاق.