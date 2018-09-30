اليوم.. بدء موسم صيد مراكب الشانشولا بالسويس وصرف آخر دفعة تعويضات

تبدأ اليوم إبحار مراكب الصيد بحرفة الشانشولا من ميناء الأتكة بالسويس حيث تنطلق 82 سفينة صيد تقل 1500 صياد تتخصص في صيد الأسماك الشعبية كالسردين والموزة وشك الزور والكسكومرى.





من جانبه قال بكرى أبو الحسن نقيب الصيادين: إننا نامل من الله أن يمن على الصيادين حتى يأكل الغلابة من حصاد السمك.





وأضاف عمرو عمارة شيخ الصيادين بالسويس أن آخر دفعة من التعويضات لـ50 صيادا سيتم صرفها اليوم تعويضا عن فترة التوقف الإجبارية للدواعى الأمنية.



