رئيس هيئة الأرصاد يحذر السائقين من الشبورة على الطرق السريعة

حذر الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية من عدم استقرار الطقس.



وأوضح عبدالعال في مداخلة هاتفية مع برنامج صباح الخير يا مصر، أن درجات الحرارة ما زالت مرتفعة فيما توجود فرص لسقوط أمطار على أغلب المحافظات بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الرطوبة.



وأضاف أن هناك شبورة كثيفة على الطرق وسوف تنقشع في حوالي الساعة 9:30 صباحا، داعيا السائقين على الطرق السريعة بتوخي الحذر خاصة مع وجود الشبورة بالإضافة إلى احتمال سقوط أمطار.

