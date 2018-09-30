غدًا.. ورشة عمل بطب السويس في التعلم الإلكتروني وتصفح محركات البحث

تعقد كلية الطب – جامعة السويس غدا الإثنين ورشة عمل في " التعلم الإلكتروني وتصفح محركات البحث المختلفة " بالمشاركة مع بنك المعرفة المصري تحت رعاية معالى الدكتور السيد عبدالعظيم الشرقاوي رئيس جامعة السويس ويشارك بورشة العمل منسقون من بنك المعرفة المصري لشئون النشر والتسويق والتدريب وإستشاريون خدمة العملاء بإنسيجن أكاديمي (Incision Academy ) وهى مصدر من مصادر التعلم المتعاقد مع بنك المعرفة المصري .





كما تحضر ورشة العمل ماريان جيريتدينا فيلهيلمينا من هولندا (وتعمل بإنسيجن أكاديمي ) وتتناول ورشة العمل المقامة بكلية طب السويس تعريف الحضور على رؤية بنك المعرفة المصري و كيفية التسجيل على بنك المعرفة المصري وكيفية استخدام محرك البحث الموحد والتصفح الموضوعي لمصادر بنك المعرفة المصري (دوريات، كتب، رسائل جامعية) كما تستعرض الناشرين وقواعد البيانات المتاحة ونماذج التعلم الإلكتروني كما تستعرض قواعد بيانات المستخلصات والإستشهادات المرجعية و برامج صياغة الإستشهادات المرجعية (Endnote كنموذج) .



