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غدًا.. ورشة عمل بطب السويس في التعلم الإلكتروني وتصفح محركات البحث

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 08:30 ص
لدكتور السيد الشرقاوى
لدكتور السيد الشرقاوى رئيس جامعة السويس
حسن غنيمة
تعقد كلية الطب – جامعة السويس غدا الإثنين ورشة عمل في " التعلم الإلكتروني وتصفح محركات البحث المختلفة " بالمشاركة مع بنك المعرفة المصري تحت رعاية معالى الدكتور السيد عبدالعظيم الشرقاوي رئيس جامعة السويس ويشارك بورشة العمل منسقون من بنك المعرفة المصري لشئون النشر والتسويق والتدريب وإستشاريون خدمة العملاء بإنسيجن أكاديمي (Incision Academy ) وهى مصدر من مصادر التعلم المتعاقد مع بنك المعرفة المصري .

كما تحضر ورشة العمل ماريان جيريتدينا فيلهيلمينا من هولندا (وتعمل بإنسيجن أكاديمي ) وتتناول ورشة العمل المقامة بكلية طب السويس تعريف الحضور على رؤية بنك المعرفة المصري و كيفية التسجيل على بنك المعرفة المصري وكيفية استخدام محرك البحث الموحد والتصفح الموضوعي لمصادر بنك المعرفة المصري (دوريات، كتب، رسائل جامعية) كما تستعرض الناشرين وقواعد البيانات المتاحة ونماذج التعلم الإلكتروني كما تستعرض قواعد بيانات المستخلصات والإستشهادات المرجعية و برامج صياغة الإستشهادات المرجعية (Endnote كنموذج) .

ويستفيد من ورشة العمل المنعقدة بكلية الطب جامعة السويس طلاب السنة الأولى بالكليةوأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وتفتح لهم مجالات واسعة من مصادر المعلومات التي تساعدهم في إتمام الأبحاث العلمية وفى عملية التعلم الذاتي والتعلم الإلكتروني وكذلك تعرفهم على الأساليب الحديثة المستخدمة في التعليم الطبي في النظام الطبي الجديد الذى يطبقه المجلس الأعلى للجامعات على جميع كليات الطب هذا العام.

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