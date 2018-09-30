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أخبار البلد

تعرف على الحالة المرورية اليوم وأبرز الإغلاقات

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 07:54 ص
صدى البلد
شادي عبدالله
قال اللواء أحمد هشام الخبير المروروي إن هناك إغلاقا جزئيا في أعلى كوبري الجيزة من الاتجاه القادم من شارع الهرم بسبب وجود إصلاحات لمدة 8 ساعات.

وأضاف الخبير في مداخلة هاتفية مع برنامج صباح الخير يا مصر أن هناك حواجز حديدية وضعت بسبب إغلاق جزئي بمحور المشير طنطاوي بسبب إنشاء 2 كوبري مشاة، وأن تلك الأعمال ستنتهى في يوم 29 أكتوبر.

وتابع أنه من المتوقع حدوث كثافات بسبب أن يوم الأحد هو بداية الأسبوع للمصالح والشركات ويوجد انتشار أمنى مكثف لمعالجة أي مشاكل على الطرق السريعة بالإضافة لنشر التوعية بشأن الحالة الجوية، وأضاف أنه تم ضبط ما يزيد عن 700 دراجة نارية مخالفة في أنحاء الجمهورية، أمس.

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