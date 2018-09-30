مصرع سيدة ونجلتها في انقلاب سيارة بديرب نجم

لقيت سيدة ونجلتها مصرعهما، في حادث انقلاب سيارة بطريق "صافور-ديرب نجم" بمحافظة الشرقية.





تلقي اللواء عبدالله خليفة مدير أمن الشرقية إخطارًا من اللواء محمد والى مدير المباحث الجنائية يفيد بمصرع "وسام محمد عبدربه" طالبة، ووالدتها "أميرة" في حادث انقلاب سيارة أمام مزرعة الحكومة مدخل أبو بري، بطريق "صافور-ديرب نجم".



