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محافظات

مصرع سيدة ونجلتها في انقلاب سيارة بديرب نجم

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 08:31 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وائل شاهين - محمد الطحاوى
لقيت سيدة ونجلتها مصرعهما، في حادث انقلاب سيارة بطريق "صافور-ديرب نجم" بمحافظة الشرقية.

تلقي اللواء عبدالله خليفة مدير أمن الشرقية إخطارًا من اللواء محمد والى مدير المباحث الجنائية يفيد بمصرع "وسام محمد عبدربه" طالبة، ووالدتها "أميرة" في حادث انقلاب سيارة أمام مزرعة الحكومة مدخل أبو بري، بطريق "صافور-ديرب نجم".

وتبين أن نجلة السيدة هى الإبنة الوحيدة للأب والأم، وتم التحفظ علي جثامينهن تحت تصرف النيابة العامة بمستشفي ديرب نجم المركزي، وجار تحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة التى تولت التحقيقات.

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