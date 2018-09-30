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أخبار البلد

اتحاد العمال يبحث الصور النهائية لمشروعات القوانين قبل عرضها على البرلمان

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 08:34 ص
صدى البلد
هيثم سعد الدين
قرر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عقد اجتماع عاجل لمجلس إدارته برئاسة النائب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وبحضور رؤساء النقابات العامة بمناسبة دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب الذى يبدأ بعد غدٍ الثلاثاء.

قال محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن المجلس سوف يبحث الصورة النهائية لمشروعات قوانين العمل الجديد، والتأمينات الاجتماعية، والعمالة غير المنتظمة ، والبدل النقدى للإجازات.

وأضاف أن الاجتماع يأتى لبلورة رؤية اتحاد العمال قبل عرض هذه القوانين على الجلسات العامة لمجلس النواب القادمة.

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