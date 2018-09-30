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اقتصاد

اليوم.. بدء تسليم قطع الأراضي السكنية بالحي السياحي في المنيا الجديدة

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 08:41 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
آمنة عبدالعظيم
أعلن المهندس محمد مصطفى أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضى السكنية بالحي السياحي، التى سبق حجزها، وذلك ابتداءً من اليوم الأحد 30 /9 /2018، وحتى يوم الثلاثاء 9 /10 /2018.

وقال المهندس محمد مصطفى أحمد، إنه سيتم تسليم قطع أراضى المنطقة الأولي، بلوك 10049، من 1 : 18، يوم الأحد 30 /9 /2018، والقطع من 19 : 36، يوم الإثنين 1 /10 /2018، وقطع أراضى البلوك 10050، من 1 : 18، يوم الثلاثاء 2 /10 /2018، والقطع من 19 : 30، يوم الأربعاء 3 /10 /2018، وسيتم تسليم قطع أراضى المنطقة الثانية، من 1 : 11، يوم الخميس 4 /10 /2018، لافتاً إلى أنه تم تخصيص يومى الإثنين 8 /10 /2018، والثلاثاء 9 /10 /2018، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة.​

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