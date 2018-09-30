اليوم.. بدء تسليم قطع الأراضي السكنية بالحي السياحي في المنيا الجديدة

أعلن المهندس محمد مصطفى أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضى السكنية بالحي السياحي، التى سبق حجزها، وذلك ابتداءً من اليوم الأحد 30 /9 /2018، وحتى يوم الثلاثاء 9 /10 /2018.



