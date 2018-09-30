الخبراء يرحبون بفرض ضريبة على العقارات غير المستغلة.. ويضعون شروطا للتنفيذ.. ويؤكدون: تساهم فى تقليل فجوة السكن فى مصر

مي عبد الحميد: فرض ضرائب على الوحدات السكنية يهدف للاستفادة منها

خبير: فرض ضريبة على الشقق المغلقة يقلل فجوة السكن فى مصر

اقترحت أحد أعضاء مجلس النواب مؤخرا فرض ضريبة تعادل 10% من القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المغلقة، وذلك لدفع أصحابها لاستخدامها ولتوفير موارد مالية للدولة، واستطلع "صدى البلد" آراء بعض المتخصصين بالقطاع العقار لتقييم المقترح وجدواه وفائدته للقطاع العقارى والسوق بشكل كامل.وقالت مى عبد الحميد، رئيس صندوق التمويل العقارى، إن هناك نحو 10 ملايين وحدة سكنية مغلقة وغير مستغلة حسب آخر تعداد قام به الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وإن قيمة هذه الوحدات تصل إلى نحو 10 تريليون جنيه مصرى، وهذه الثروة الضخمة يجب أن يتم استغلالها بصورة جيدة خلال الفترة المقبلة.وأضافت "عبد الحميد" أن أى مقترح لفرض رسوم أو ضرائب على الوحدات السكنية المغلقة يهدف بالأساس لدفع أصحابها لاستخدامها والاستفادة منها كثروة، ما يدفع عجلة التنمية ويساهم فى تنشيط الاقتصاد، وأى مقترح بفرض ضريبة ستتم دراسته جيدا ويتوافق حوله المجتمع سيكون خطوة إيجابية لاستخدام ثروة كبيرة لصالح المجتمع.على جانب آخر، قال الدكتور أحمد شلبي، مطور عقارى، إن فجوة السكن الكبيرة فى مصر تتركز معظمها فى قطاعات الإسكان المتوسط والأقل دخلا.وأضاف شلبي أن الدولة تعمل جاهدة على سد جزء من الفجوة بإنشاء آلاف الوحدات السكنية بالمحافظات والمدن الجديدة لمحدودى الدخل، ولدينا مخزون كبير من الشقق السكنية وتسعى الدولة جاهدة لدفع أصحابها للاستفادة منها.وأوضح أن دراسة فرض ضرائب على الشقق السكنية المغلقة قد يسهم فى زيادة المعروض من الوحدات السكنية بالسوق العقارى، خاصة لبعض الشرائح التى تعانى من نقص الوحدات المتاحة لها.وأكد أن فجوة السكن فى مصر تتراوح بين 600 ألف و900 ألف وحدة سكنية سنويا بحسب الأرقام المعلنة من الدولة والقطاع الخاص بأكمله ينتج أقل من هذا الرقم بنسبة كبيرة، ما يزيد من عدد الوحدات المطلوبة لذا قد يكون فتح الوحدات المغلقة جزءا من حل الأزمة.