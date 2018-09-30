صحف السعودية: الملك سلمان يبحث مع ترامب تطورات الأوضاع بالمنطقة.. ولي العهد يزور الكويت اليوم.. وارتفاع ضحايا تسونامي إندونيسيا إلى 420 قتيلا

الملك سلمان يبحث مع ترامب في اتصال هاتفي ضمان استقرار سوق النفط

"الإمارات: 4 تحديات رئيسية تعوق الأمن والاستقرار في المنطقة

عدد ضحايا زلزال وتسونامي إندونيسيا يرتفع إلى 420 قتيلًا

اهتمت الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم، الأحد، باتصال الرئيس بالمكالمة الهاتفية بين الملك سلمان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكلمة وزراء خارجية الدول العربية في الأمم المتحدة، إضافة إلى تسونامي الذي ضرب إندونيسيا، وكذلك زيارة ولي العهد السعودي للكويت.وتصدرت أنباء الاتصال الهاتفي بين الملك سلمان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب عناوين الصحف الصادرة صباح اليوم، ونشرت "سبق" موضوعا بعنوان "خادم الحرمين يبحث تطورات الأوضاع بالمنطقة والعالم مع الرئيس الأمريكي"، حيث تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود اتصالًا هاتفيًّا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات المتميزة، وسُبل تطويرها في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين البلدَيْن، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم.وقالت الصحيفة إنه تم خلال الاتصال استعراض الجهود المبذولة للمحافظة على الإمدادات لضمان استقرار سوق النفط، وبما يضمن نمو الاقتصاد العالمي.واهتمت الصحف بكلمة وزير الخارجية الإماراتي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ونشرت "عاجل" موضوعا بعنوان "الإمارات: 4 تحديات رئيسية تعوق الأمن والاستقرار في المنطقة"، حيث أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها انتهاج مقاربة شاملة تهدف إلى معالجة الأبعاد المختلفة للأخطار المحدقة في المنطقة تعزيزًا للأمن والسلم الإقليمي.وحدّد بن زايد في خطابه أمام الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، 4 تحديات رئيسية تعوق الأمن والاستقرار في المنطقة، هي: التدخلات الخارجية في شئون العالم العربي، وانتشار التطرف والإرهاب بما في ذلك استغلال الإرهابيين للتكنولوجيا الحديثة لبث أفكارها الخطيرة، والاكتفاء بإدارة الأزمات الناشئة في ظلّ غياب الحلول، وأخيرًا تردّي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.وأبرز الموقف من التوغُّل الإيراني غير المسبوق في الشأن العربي، مؤكدًا أن التحرك ضمن تحالف دعم الشرعية في اليمن جاء بهدف التخلص من الانقلاب الحوثي والتصدي للتوغل الإيراني.وشدّد على ضرورة التفريق بين سلوك جماعات مسلحة غير شرعية ترتكب انتهاكات جسيمة وأعمالًا إجرامية وتخريبية في اليمن كما يفعل الحوثيون، وبين الإجراءات القانونية للتحالف الذي تشكل بناء على طلب من الحكومة الشرعية اليمنية وهدفه إعادة الاستقرار عبر اتخاذ خطوات مدروسة تراعي الجوانب الإنسانية وتتماشى مع قرارات مجلس الأمن.كما اهتمت الصحيفة ذاتها بارتفاع ضحايا زلزال وتسونامي إندونيسيا، ونشرت الصحيفة موضوعا بعنوان "عدد ضحايا زلزال وتسونامي إندونيسيا يرتفع إلى 420 قتيلًا"، حيث ارتفع عدد ضحايا كارثة إندونيسيا إلى 420 شخصًا على الأقل، بعد زلزالين هائلين وتسونامي، وفقًا لوكالة للحماية المدنية.وقال مسئول بالوكالة إن الاتصالات لا تزال مقطوعة في مناطق دونجالا وسيجي، ما يعني عدم وجود معلومات موثوق بها عن القتلى والجرحى هناك حتى الآن حتى يجري وضعها في الحسبان.بينما اهتمت "عكاظ" بزيارة ولي العهد السعودي للكويت، ونشرت الصحيفة تقريرا بعنوان "محمد بن سلمان في الكويت.. قرون من الشراكة المتجذرة"، حيث تعد زيارة ولي العهد إلى الكويت هي الثانية بعد أن زارها في مايو 2015، عندما كان وليا لولي العهد.ورحب نائب وزير الخارجية خالد الجار الله بزيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى البلاد، قائلًا إنه "سيحل وسط قلوب أهل الكويت ووجدانهم لنضع معًا وفق رؤانا المشتركة أسس العمل على كل ما من شأنه تحقيق مصالح وطموحات شعبينا الشقيقين، وبما يمكّننا من مواجهة التحديات المتصاعدة في المنطقة وصيانة الأمن والاستقرار الذي ننشده في إطار الجهود المشتركة، وفق منظومة العمل الخليجي لنحقق لهذه المنظومة المنعة والتماسك والحفاظ على مكاسبها".وأضاف الجار الله، أن الزيارة ستصب في مصلحة العلاقات الأخوية بين الكويت والسعودية، وتعد فرصة تاريخية للبلدين لبحث أوجه العلاقات الثنائية المتميزة، والسعي لتطويرها في شتى المجالات.