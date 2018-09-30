نصائح المرور لقائدي السيارات للتعامل مع الشبورة الكثيفة.. فيديو

أفاد الرائد محمد الشربيني، مشرف غرفة العمليات بالإدارة العامة للمرور، بأن جميع الطرق السريعة تعمل بكفاءة عالية، ولا توجد أي إخطارات بوقوع حوادث أو مصادمات مؤثرة على الحركة، على الرغم من وجود شبورة كثيفة على أغلب الطرق منذ الساعات الأولى للصباح.





ونصح "الشربيني" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم، الأحد، قائدي المركبات متابعة النشرات المرورية، خاصة مع تحذيرات هيئة الأرصاد باستمرار الشبورة المائية خلال الأيام القادمة.



