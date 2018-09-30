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نصائح المرور لقائدي السيارات للتعامل مع الشبورة الكثيفة.. فيديو

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 09:16 ص
أرشيفية
أرشيفية
مي فهمي
أفاد الرائد محمد الشربيني، مشرف غرفة العمليات بالإدارة العامة للمرور، بأن جميع الطرق السريعة تعمل بكفاءة عالية، ولا توجد أي إخطارات بوقوع حوادث أو مصادمات مؤثرة على الحركة، على الرغم من وجود شبورة كثيفة على أغلب الطرق منذ الساعات الأولى للصباح.

ونصح "الشربيني" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم، الأحد، قائدي المركبات متابعة النشرات المرورية، خاصة مع تحذيرات هيئة الأرصاد باستمرار الشبورة المائية خلال الأيام القادمة.

وناشد قائدي المركبات مضاعفة مسافة الأمان والالتزام بالحارات المرورية، عدم القيادة بسرعة عالية، واضاءة الأنوار الأمامية والخلفية، والتأكد من الصلاحية الفنية للسيارة قبل التحرك.

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