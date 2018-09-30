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حوادث

المرور: لا بلاغات بحوادث وكثافات متوسطة على الدائري والمحور

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 09:18 ص
ًصورة أرشيفية - الدائري
ًصورة أرشيفية - الدائري
أحمد مهدي
أكدت مصادر أمنية بالإدارة العامة للمرور، أن الطرق والمحاور الصحراوية، تشهد استقرارا تاما في الحالة المرورية.

وتابعت المصادر، أن اللواء عصام شادي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، وجه باستمرار الحملات الأمنية لضبط مخالفي السرعات القانونية والكشف عن متعاطي المخدرات خلال القيادة على الطريق الدائري الإقليمي والطرق الصحراوية.

وأشارت المصادر، إلى أن غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، لم تتلق أي إخطارات أو بلاغات بوجود حوادث أو معوقات سير على الطرق الرئيسية.

وأضافت المصادر، بوجود بعض الكثافات المرورية أعلى الطريق الدائري بمناطق الخصوص والمرج والسلام، وأعلى محور 26 يوليو بمنطقة ناهيا في القادم من طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي إلى ميدان لبنان.

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