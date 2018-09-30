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حوادث

مرور الجيزة: كثافات متوسطة وانتشار الخدمات لتسهيل حركة المواطنين

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 09:16 ص
ًصورة أرشيفية - الحالة
ًصورة أرشيفية - الحالة المرورية
ندي حمودة - أحمد مهدي
أشارت مصادر أمنية بالإدارة العامة لمرور الجيزة، إلى الحالة المرورية للطرق والميادين الرئيسية بالمحافظة والتي تشهد ارتفاعا متوسطا في أحجام السير بمعدلات 60%.

وأضافت المصادر، أن اللواء علاء متولي مدير الإدارة العامة للمرور، أمر بنشر خدمات مرورية علي الميادين والمناطق المهمة لمنع الانتظار في الأماكن الممنوعة وتسهيل حركة السير، بتوجيهات اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وأكدت المصادر، أن غرفة عمليات الإدارة، لم تتلق أي بلاغات تفيد بوجود حوادث أو معوقات سير بنطاق المحافظة، مشيرا إلي استمرار أماكن التحويلات المرورية الخاصة بتنفيذ المشروع القومي لمترو الأنفاق.

وأشارت المصادر، إلى استقرار الحالة المرورية على المناطق المهمة بالمحافظة، مع ظهور بعض الكثافات المتوسطة الصباحية مع حركة الطلاب والموظفين، على أماكن شارعي الهرم وفيصل، وشارع النيل السياحي ومنطقة المهندسين وكورنيش النيل بالكيت كات بإمبابة، وبعض الكثافات المرورية بمحيط جامعة القاهرة.

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