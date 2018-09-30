شاهد.. زفاف النجمة التركية بينسو سورال

احتفلت النجمة التركية بينسو سورال بزفافها أمس إلى عريسها هاكان باش بأحد فنادق العاصمة أنقره، وبحضور نخبة من نجوم تركيا، وأصدقاء العروسين من خارج الوسط الفني.



لفتت العروس الأنظار بفستانها الأبيض الأنيق والناعم، وإطلالتها اللافتة التي جذبت من خلالها الأنظار، كما حرصت على الغناء والرقص طوال ساعات الحفل التي استمرت حتى صباح اليوم التالي.



من المعروف أن بينسو سورال من أشهر نجمات تركيا، ومن أبرز أدوارها "عائشة" في مسلسل "لا تترك الطريق" و"آصلي" في مسلسل "الحلوات الصغيرات الكاذبات".

