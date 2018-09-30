الصحف الإماراتية: رئيس الدولة ونائبه وولي عهد أبوظبي يعزون إندونيسيا.. انتصار جديد للشرعية والتحالف في صعدة.. قرقاش: الدوحة وحيدة .. وطهران تواجه أيامًا صعبة.. وتميم يبحث عن حلول لعزلته

الهلال الأحمر الإماراتي يغيث ألف أسرة في زنجبار اليمنية

الحكومة اليمنية ترفض التعاون مع فريق الأمم المتحدة

قرقاش: أزمة قطر لم تعد ذات أهمية

تحرير سد «آل زماح» فـي صعــدة.. وعشرات القتلى من الحوثييـــن بينهـم 3 قيادات



قرقاش يلتقي وكيل أمين عام الأمم المتحدة للشئون السياسية في نيويورك



بتوجيهات محمد بن زايد.. "الهلال الأحمر" يغيث ألف أسرة في زنجبار باليمن

رئيس الدولة ونائبه وولي عهد أبوظبي يعزون إندونيسيا

ووفقا لصحيفة "الخليج"، بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، برقية تعزية إلى الرئيس جوكو ويدودو، رئيس الجمهورية الإندونيسية، في ضحايا الزلزال الذي ضرب جزيرة سولاويسي، كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى رئيس جمهورية إندونيسيا.

ولقي قرابة 400 شخص حتفهم في زلزال أعقبه تسونامي ضرب جزيرة سولاويسي، بحسب ما أعلن مسئولون أمس، السبت، فيما غصت المستشفيات بمئات الجرحى وسط مواصلة فرق الإنقاذ لجهودها للوصول إلى المنطقة المنكوبة في هذه الكارثة المزدوجة.







ونشرت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، حصيلة رسمية أكدت سقوط 384 قتيلًا حتى أمس.



قرقاش: الدوحة وحيدة وطهران تواجه أيامًا صعبة

وبالنسبة إلى إيران، قال قرقاش إن هناك قلقا إزاء ثلاثة ملفات رئيسية على طهران مراجعتها من أجل خفض التوتر في المنطقة، أول ملف منها خاص بالضمانات الإضافية في الملف النووي وثاني ملف هو البرنامج الصاروخي الذي أصبح يصدر إلى المنطقة، وأخيرا تدخلها في الشئون العربية سواء أكان في لبنان أو سوريا أو العراق.







وأضاف أن إيران لا بد أن تتعامل مع مصادر قلق المجتمع الدولى والمحيط الإقليمي وتتراجع عن التصعيد اللفظي.



تميم يبحث عن حلول لعزلته في أمريكا اللاتينية

وقالت وكالة الأنباء القطرية إن تميم يبدأ في الأول من أكتوبر، جولته التي يزور خلالها دول القارة اللاتينية و«يبحث مع رؤساء الدول وكبار المسئولين بها، سبل تعزيز العلاقات والتعاون الثنائي في مختلف المجالات».







وأضاف البيان أنه سيتبادل أيضا «وجهات النظر حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك».

الشرعية ترفض التعاون مع فريق الخبراء الأممي

وبحسب صحيفة "الخليج"، أعلنت الحكومة اليمنية الشرعية أنها «لن تتعاون» مع فريق خبراء الأمم المتحدة بعد تصويت مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أمس الأول، الجمعة، على تمديد مهمة بعثة التحقيق.







وأكدت الحكومة اليمنية في بيان أنها «لن تتعاون مع الفريق المذكور من منطلق حقها كدولة عضو في الأمم المتحدة بعدم المساس والتدخل في شئونها الداخلية».

تناولت الصحف الإماراتية اليوم، الأحد، مجموعة من أهم الأخبار على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، حيث سلطت الضوء على تقدم قوات الجيش اليمني وقوات التحالف وتحرير سد آل مازح في صعدة.وفقا لـ"الإمارات اليوم"، تمكنت قوات الجيش اليمني، مسنودة بالتحالف العربي لدعم الشرعية، من تحرير منطقة وسد «آل زماح» شمال صعدة، فيما قتل العشرات، بينهم ثلاث قيادات من ميليشيات الحوثي الانقلابية التابعة لإيران، بمناطق متفرقة، وتمكنت القوات المشتركة من الوصول إلى محيط معسكر الدفاع الجوي، الذي تسيطر عليه الميليشيات في الساحل الغربي.وتفصيلًا، حررت قوات الجيش اليمني، مسنودة بالتحالف العربي في محافظة صعدة، منطقة وسد «آل زماح» في محيط مركز مديرية باقم، وواصلت تقدمها نحو مناطق جديدة بمركز المديرية، التي تعد شبه محررة ولم يتبقَّ تحت سيطرة الميليشيات سوى قرى صغيرة يتمركزون فيها خلف المدنيين.وأكدت مصادر عسكرية في الحديدة مصرع قائد قوات التدخل السريع، التابعة للميليشيات في جبهة الساحل الغربي، النقيب علي محمد ناجي بدير، وعدد من عناصره، وذلك في غارة جوية لطيران التحالف بمحيط مدينة الحديدة، بعد تتبع القيادي الحوثي بدقة.وبحسب "الاتحاد"، التقى الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشئون الخارجية، أمس، السبت، روز ماري ديكارلو، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون السياسية، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.وتم خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين دولة الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة، إضافة إلى عدد من الأمور والقضايا ذات الاهتمام المشترك.ووفقا لـ"الاتحاد"، تنفيذا لتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي اليوم مساعدات غدائية على ألف أسرة في مديرية زنجبار بمحافظة أبين اليمنية ضمن مشروع الاستجابة العاجلة لإغاثة وتقديم المساعدات للمحافظات المحررة.وأكد غسان شيخ، مدير مديرية زنجبار، أن "دولة الإمارات العربية المتحدة لم تأل جهدًا في إغاثة المحتاجين والنازحين والأسر المتعففة في عموم اليمن، وأن يد الخير الإماراتية تمتد إلينا في محافظة أبين لتذليل الصعاب والمشاكل الحياتية والخدمية منذ العام 2015".وقال إن دولة الإمارات تعمل على تطبيع الأوضاع وتنمية وتطوير وتأهيل الكثير من المجالات والقطاعات الحيوية كالتعليم والصحة والإغاثة والمياة والأمن الغذائي في المدن اليمنية كافة.وبحسب صحيفة "الخليج"، أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشئون الخارجية، أن قطر أمام خيارين للخروج من أزمتها، إما التعامل مع مطالب الدول الأربع لحل الخلاف، أو أن تستمر في طريقها منفردة، كما حذر إيران من مواجهة فترة صعبة خلال الأيام المقبلة، مطالبا إياها بمراجعة سياساتها إزاء ثلاثة ملفات رئيسية إذا أرادت خفض التوتر في المنطقة.واعتبر قرقاش، خلال حواره مع قناة «فرانس 24» الفرنسية أمس، السبت، أن أزمة قطر لم تعد ذات أهمية على الصعيد الدولي، وقال «إن أزمة قطر يخوض غمارها دولة وحيدة وهي قطر، بالإضافة إلى فلول الإخوان المسلمين وجماعات متطرفة».ووفقا لصحيفة "الخليج" أيضا، ضمن محاولاته المتكررة للهروب من أزماته الخانقة الناجمة عن العزلة وتداعيات المقاطعة التي تفرضها على نظامه الدول الأربع بسبب دعمه للإرهاب وتمويله، يقوم حاكم الدوحة تميم بن حمد بجولة في عدد من دول أمريكا اللاتينية تشمل هذه المرة كلًا من الإكوادور وبيرو وباراجواي والأرجنتين، في مسعى جديد منه للحصول على دعم سياسي خارج إطار المنظومة العربية والإقليمية وإنشاء شراكات جديدة تساعده في تخطي العزلة متعددة الجوانب التي تهدد أوضاعه الاقتصادية والسياسية.كان نظام الحمدين أكد من جديد وقوفه خارج منظومة الإجماع العربي وفي خط يعادي مصالحها ويستهدف استقرارها، وذلك عندما صوت ضد مصالح اليمن، وأيد مشروع القرار الذي قدمته كندا وهولندا بتمديد ولاية فريق الخبراء لمدة عام واحد.