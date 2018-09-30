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برلمان

دعم مصر: الدولة عازمة على انخراط ذوي الإعاقة فى المجتمع

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 10:44 ص
النائب عبد الهادي
النائب عبد الهادي القصبي
ماجدة بدوي
بعث زعيم الأغلبية بمجلس النواب الدكتور عبد الهادى القصبى التحية للقيادة السياسية وإلى الملتقى العربى التعليمى المنعقد بمدينة السلام شرم الشيخ لدعم وتكريم ذوى الإعاقة من مصر وعدد من الدول العربية.

وأكد القصبي فى بيان له، حرص الدولة على الاهتمام بتلك القضية حيث صنف عام 2018 عام لذوى الإعاقة بناء على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي لخدمة ما لا يقل عن 10.6 % من نسبة السكان من ذوى الإعاقة.

وقال رئيس ائتلاف دعم مصر، إن الرئيس السيسي حمل على عاتقه بناء مصر على كافة المستويات والذى يؤكد مرارا وتكرارا ضرورة اندماج ذوى الإعاقة فى المجتمع فلهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات، لافتا إلى أن هناك عدة مؤسسات ووزارات وجامعات بدأت الاهتمام وتفعيل قانون ذوى الإحتياجات الخاصة.

وطالب بضرورة تعاظم جهود المجتمع المدنى وكافة مؤسسات الدولة لتطبيق هذا القانون على أرض الواقع، موضحا لولا تصميم الرئيس السيسي على خروج هذا القانون ما كان مثل هذا القانون قد صدر بما يتضمنه من مميزات بل يتفوق على عدد من الدول العربية.

وأشار القصبى إلى أن هذا القانون يضاهي أفضل القوانين العالمية وبه أكثر من 100 حق يتمتع به متحدى الإعاقة غابت عنهم تلك الحقوق عشرات السنين.

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