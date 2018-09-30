سورية تضرب ليندسي لوهان في روسيا لهذا السبب.. فيديو

صدمت النجمة الأمريكية ليندسي لوهان جمهورها بعد قيامها بنشر فيديو لها وهي تتلقى صفعة على وجهها من امرأة سورية كانت تدافع وتحمي ابنائها من ليندسي، التي دخلت معها في خلاف هي وزوجها من أجل اصطحاب اطفالهما للفندق الذي تسكن فيه، فضلا عن تركهم في الشارع مشردين.



وظهرت ليندسي في الفيديو، الذي تم تصويره في أحد شوارع روسيا حيث تتواجد هذه الفترة وهي تتحدث لأسرة لاجئين سوريين مشردة في الشارع، وتقنع الاطفال بأن يذهبوا معها للفندق لمشاهدة أفلام على التلفاز او الكمبيوتر، ولكن لم يستجب لها الأطفال لعدم فهمهم اللغة التي تتحدث بها ليندسي لتزداد حدتها في التعامل معهم.



وخلال الفيديو تبين أن الأسرة السورية تقوم بجمع الاشياء الخاصة بهم من أجل ترك هذا المكان، ولكن تصر ليندسي على التحدث اليهم وملاحقتهم.



وقالت لهم النجمة الامريكية إن سيارتها موجودة ومن الممكن اصطحاب الاطفال لتدخل في مشادة كلامية مع السيدة السورية، وتنتهي بصفع ليندسي على وجهها، التي ظهرت في الفيديو وهي تبكي وتقول أنا أشعر بالخوف.



وسرعان ما قامت ليندسي بحذف الفيديو ولكن تم تداوله بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اتهمها رواد تويتر بأنها كانت تحاول خطف الأطفال من والديهم.











