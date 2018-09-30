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شاهد.. مبادرة إدماج طلاب الصم وضعاف السمع في التعليم الجامعي

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 10:21 ص
صدى البلد
مي فهمي
قدمت الإعلامية داليا أيمن، ببرنامج "صباح البلد" بفضائية صدى البلد، اليوم الأحد، حلقة خاصة عن مبادرة إدماج طلاب الصم وضعاف السمع في التعليم الجامعي.

وقدمت مجموعة من طلاب الصم والبكم وأصحاب المواهب وحرف يدوية كالرسم والخياطة والنحت والتصوير.

وقالت مارينا، إحدى مؤسسات المبادرة، إن فكرة المبادرة جاءتها بسبب علمها بلغة الإشارة لأن والداها من الصم والبكم وهو ما سهل عليها مهمة شرح المحاضرات على طلاب الصم وضعاف السمع.

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