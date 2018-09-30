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اقتصاد

مقررة مجلس حقوق الإنسان تتفقد مشروعى الإسكان الاجتماعى ودار مصر بالعبور

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 10:38 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
آمنة عبدالعظيم
زارت ليليان فرح، المقررة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان المعنية بالحق والسكن اللائق، والوفد المرافق لها، مدينة العبور، والتقت بالمهندس صلاح حسن، نائب المدير التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، والمهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور.

واستهل المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز مدينة العبور، لقاء ليليان فرح، بتقديم عرض عن المشروعات السكنية والخدمية المختلفة بالمدينة، موضحًا أنه تم تسليم 520 وحدة بمشروع الإسكان الاجتماعى لمستحقيها بالحي الثامن، بينما يجرى تنفيذ 26448 وحدة سكنية (1102 عمارة) بالمشروع، بالمدينة، وبلغت النسبة الإجمالية للتنفيذ 80%، كما تم تسليم 805 وحدات سكنية للفائزين بها، بالمرحلة الأولى بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، من إجمالى 2136 وحدة (89 عمارة) جارٍ الانتهاء من تنفيذها بالمرحلة الأولى، بينما يتم بالمرحلة الثانية بالمشروع تنفيذ 3024 وحدة سكنية (126 عمارة).

وأضاف المهندس أحمد عمران: جارٍ أيضا تنفيذ 816 وحدة سكنية (34 عمارة)، بمشروع "JANNA"، للإسكان الفاخر، وبلغت نسبة الإنجاز 81%، كما يتم تنفيذ 3120 وحدة (130 عمارة) بمشروع "سكن مصر"، وبلغت نسبة الإنجاز 50 %، بجانب تنفيذ عدد من المبانى الخدمية بالمدينة، وتشمل (مدارس، ومستشفيات، ومراكز شباب، ومراكز طبية وتجارية، وغيرها) لخدمة سكان المدينة، بالإضافة إلى مشروعات تطوير الطرق والمحاور بالمدينة.

واصطحب مسئولو وزارة الإسكان، ليليان فرح، المقررة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان المعنية بالحق والسكن اللائق، والوفد المرافق لها، فى جولة تفقدية بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، وقدموا لها شرحًا عن المشروع وكيفية الحصول على الوحدات السكنية به، وما يتمتع به من مساحات خضراء، وأسوار وبوابات، لتحقيق الأمن والخصوصية لساكنى المشروع، بجانب توافر جميع الخدمات التى يحتاجها السكان.

كما انتقلت ليليان فرح، بصحبة مسئولى الوزارة، لتفقد مشروع الإسكان الاجتماعى، بالمدينة، حيث قدم المهندس صلاح حسن، نائب المدير التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، شرحًا عن المشروع، والذى تتكون الوحدات السكنية به من 3 غرف وصالة وحمام ومطبخ، بمساحة 90 مترًا، ويتم تخصيصها لفئة الشباب ومحدودى الدخل، طبقًا للأولويات التى وضعها مجلس الوزراء، لضمان وصول الوحدات السكنية بالمشروع لمستحقيها، كما أن المشروع يتمتع بمساحات خضراء، وتتوافر به جميع المبانى الخدمية، لخدمة السكان، وخلال جولتها بالمشروع، أجرت المقررة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان المعنية بالحق والسكن اللائق، لقاءً مع إحدى الأسر المستفيدة من المشروع، داخل وحدتهم السكنية.

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