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أخبار العالم

شاهد.. أعضاء بالكنيست يقتحمون المسجد الأقصى في عيد العرش

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 10:36 ص
سمر صالح
اقتحمت عضو الكنيست الإسرائيلي شولي المعلم، برفقة عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك، في "عيد العرش اليهودي".

ونقلت وكالة "معا" الفلسطينية، عن فراس الدبس مسؤول العلاقات العامة والإعلام بدائرة الأوقاف الإسلامية، أن عشرات المستوطنين بمجموعات متتالية اقتحمت المسجد الأقصى المبارك، ومن ضمنهم عضو الكنيست شولي معلم، وأدى العديد منهم صلواته خلال جولته في الأقصى، لافتا أن المستوطنين نفذوا اقتحاماتهم اليوم بلباسهم الديني الخاص.

وأَضاف الدبس أن قوات الاحتلال من الشرطة والضباط والقوات الخاصة انتشرت في ساحات الأقصى منذ ساعات الصباح، ورافقت المستوطنين المقتحمين للمسجد.

وعلى أبواب الأقصى انتشرت شرطة الاحتلال ونصب السواتر الحديدية، وشرعت بتحرير واحتجاز هويات كافة الوافدين إلى المسجد.

وكثفت جماعات الهيكل المزعوم منذ مطلع الأسبوع الماضي اقتحاماتها للمسجد الأقصى المبارك ولساحة البراق، في عيد العرش.

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