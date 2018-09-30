رئيس الفيفا: ندرس إنشاء بطولة كبيرة تتيح التأهل لكأس العالم

أكد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، أن الاستثمار الرياضي سوف يشهد نجاحا كبيرا خلال الفترة المقبلة وهذا من خلال المشاركة في البطولات.



وأضاف :"من أجل هذا السبب تم مناقشة الاستثمار فى كرة قدم للأندية. وندرس أن ننشئ كأس كرة القدم للفرق كي تتيح لكافة دول العالم للمشاركة سواء دول كبيرة أو صغيرة ولجميع الدول بإفريقيا تتيح التأهل لكأس العالم وكأس أفريقيا وكأس الأمم.



وأكمل حديثه "اذا ما اتيح للاتحاد الافريقي أن ينافس الاتحاد الأوروبي سوف يكون انجازا جميلا من أجل الصعود إلى أعلى ونحن بحاجة إلى قرارات مهمة من أجل أن تكون أكثر قوة وأكثر وحدة لتكون طاقة ايجابية للجميع.. تحيا افريقيل تحيا الكاف تحيا الفيفا".



يأتي هذا خلال انعقاد الجمعية العمومية الاستثنائية للاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف بشرم الشيخ. بحضور رؤساء اتحادات كرة القدم الأفريقية وأعضاء المكتب التنفيذي وأعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي.