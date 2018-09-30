ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

رئيس الفيفا: ندرس إنشاء بطولة كبيرة تتيح التأهل لكأس العالم

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 10:28 ص
صدى البلد
ملك موسي - عمرو الحلوانى
أكد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، أن الاستثمار الرياضي سوف يشهد نجاحا كبيرا خلال الفترة المقبلة وهذا من خلال المشاركة في البطولات.

وأضاف :"من أجل هذا السبب تم مناقشة الاستثمار فى كرة قدم للأندية. وندرس أن ننشئ كأس كرة القدم للفرق كي تتيح لكافة دول العالم للمشاركة سواء دول كبيرة أو صغيرة ولجميع الدول بإفريقيا تتيح التأهل لكأس العالم وكأس أفريقيا وكأس الأمم.

وأكمل حديثه "اذا ما اتيح للاتحاد الافريقي أن ينافس الاتحاد الأوروبي سوف يكون انجازا جميلا من أجل الصعود إلى أعلى ونحن بحاجة إلى قرارات مهمة من أجل أن تكون أكثر قوة وأكثر وحدة لتكون طاقة ايجابية للجميع.. تحيا افريقيل تحيا الكاف تحيا الفيفا".

يأتي هذا خلال انعقاد الجمعية العمومية الاستثنائية للاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف بشرم الشيخ. بحضور رؤساء اتحادات كرة القدم الأفريقية وأعضاء المكتب التنفيذي وأعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي.

ترشيحاتنا

مدبولي يصدر قرارا بإنشاء جامعة خاصة بمدينة بدر على 10 أفدنة

3 أشياء إذا اجتمعوا في شخص دخل الجنة..فيديو

تباين مؤشرات البورصة فى مستهل التعاملات

بعد تارة فارس.. ملكة جمال العراق شيماء قاسم تتلقى تهديدا بالقتل.. فيديو

امرأة روسية تفضح تورط روسيا في هجوم سالزبوري.. فيديو وصور

الأرصاد: انتهاء الموجة الحارة بالبلاد.. غدا

لدواعى أمنية.. حرمان جزائرية من الجنسية المصرية

الخارجية الأمريكية: فرض عقوبات جديدة على إيران في نوفمبر المقبل.. فيديو

بعيدا عن الأضرار.. اصنعي بنفسك حبوب التخسيس بأقل تكلفة

مشاهد كارثية.. إعصار ترامي القوي يدمر اليابان.. فيديو

صدمة لأمريكا.. تحطم أغلى مقاتلة في أول غارة

ننشر أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ممدوح عثمان: متحف القاهرة الأكبر فى الآثار والفنون الإسلامية.. صور

50 صورة من احتفالية توافق السنة الهجرية مع القبطية في المتحف الإسلامي

البابا تواضروس يقدم هدايا تذكارية لقيادات مدينة بيسكاتاواي.. صور

ريال مدريد يصفع إسرائيل ويستضيف عهد التميمي في البيرنابيو.. صور

مشاهد وآثار مدمرة لتسونامي الإندونيسي.. فيديو وصور

فيديو

ترانيم مسيحية تصدح في المتحف الإسلامي.. فيديو
نصائح للحفاظ على نظر وعيون طفلك.. فيديو
أسماء مصطفى عن وفاة هند موسى: الصحفيون يستحقون التأمين من مخاطر السفر
الأرصاد: انتهاء الموجة الحارة بالبلاد.. غدا
أبرز 10 فيديوهات في التوك شو.. أحمد موسى: 19 لقاء أجراها الرئيس خلال مشاركته في أعمال الأمم المتحدة.. مصر تمنع الغاز القطري من الوصول إلى أوروبا.. البترول: نتوقع تحقيق فائض غاز بحلول 2020

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟