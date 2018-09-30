الأمم المتحدة: من الصعب الالتزام بموعد 10 ديسمبر لإجراء الانتخابات في ليبيا

أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة أنه من الصعب الالتزام بموعد 10 ديسمبر لإجراء الانتخابات في طرابلس بسبب أعمال العنف هناك.



وقال سلامة في تصريح نقلته قناة "الحرة" الأمريكية اليوم، إنه " ما زال هناك عمل هائل يجب القيام به ، وقد لا نتمكن من الالتزام بالموعد المحدد في الجدول الزمني الذي تم إقراره في باريس للانتخابات في ليبيا يوم 10 ديسمبر المقبل ".



وكانت أطراف النزاع الرئيسية الأربعة قد التقت في باريس نهاية مايو الماضي بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وتعهدوا بتنظيم انتخابات عامة في العاشر من ديسمبر المقبل.