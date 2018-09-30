الكهرباء: 29 ألفا و300 ميجاوات الحمل الأقصى المتوقع اليوم

ذكرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الحمل الأقصى المتوقع اليوم الأحد يبلغ 29 ألفا و300 ميجاوات مقابل ذات الحمل أمس السبت، مشيرة إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 20 ألفا و985 ميجاوات، ولم يكن هناك تخفيف للأحمال.



وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد فعلت عددا من الخدمات التي تقدمها لتيسير وتحسين طرق التواصل مع الجمهور لتلقى الشكاوى، وذلك من خلال عدد من التطبيقات سواء من خلال موقع الوزارة أو من خلال التليفون المحمول.. ومن بين طرق التواصل لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمشتركين، تقدم الوزارة خدمة العملاء بالكهرباء "كول سنتر"، حيث يمكن للمشترك تقديم شكوى فنية أو تجارية من خلال الخط الساخن 121 على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.