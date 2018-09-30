مدير أمن البحيرة يتفقد مبادرتي المرور وكلنا واحد بمركز بدر

تواصل مبادرتا استخراج "مصدرات المرور " ،و "كلنا واحد " لبيع الخضر والفاكهة بأسعار مخفضة فاعلياتها بدائرة محافظة البحيرة تنفيذا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتفعيل المبادرات الإنسانية والاجتماعية انطلاقا من الدور المجتمعي للوزارة الذي يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور.



وقد انطلقت اليوم بمركز بدر مبادرة استخراج مصدرات المرور (رخص القيادة – رخص التسيير ) دون النظر للغرامات تخفيفا على كاهل المواطنين وكذا مبادرة ( الخضار والفاكهة ) بأسعار مخفضة بمدينه بدر.



وتفقد اللواء جمال الرشيدى – مدير أمن البحيرة أعمال المبادرتين وقام بمناقشة المواطنين المترددين على المرور ومنفذ بيع الخضر والفاكهة واستمع لشكاوى ومطالب الجمهور موجها بالعمل على تحقيقها فى إطار القانون كما شدد على حسن معاملة المواطنيين والعمل على راحتهم.



ولاقت تلك المبادرات استحسان المواطنين متمنين دوامها لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين وغير القادرين.

