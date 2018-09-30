ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

مدير أمن البحيرة يتفقد مبادرتي المرور وكلنا واحد بمركز بدر

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 10:42 ص
اللواء جمال الرشيدى
اللواء جمال الرشيدى مدير امن البحيرة
جمالات الدمنهورى
تواصل مبادرتا استخراج "مصدرات المرور " ،و "كلنا واحد " لبيع الخضر والفاكهة بأسعار مخفضة فاعلياتها بدائرة محافظة البحيرة تنفيذا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتفعيل المبادرات الإنسانية والاجتماعية انطلاقا من الدور المجتمعي للوزارة الذي يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور.

وقد انطلقت اليوم بمركز بدر مبادرة استخراج  مصدرات المرور (رخص القيادة – رخص التسيير ) دون النظر للغرامات تخفيفا على كاهل المواطنين وكذا مبادرة (  الخضار والفاكهة  ) بأسعار مخفضة بمدينه بدر.

وتفقد اللواء جمال الرشيدى – مدير أمن البحيرة  أعمال المبادرتين  وقام بمناقشة المواطنين المترددين  على المرور ومنفذ بيع الخضر والفاكهة واستمع لشكاوى ومطالب الجمهور موجها بالعمل على تحقيقها فى إطار القانون كما شدد على حسن معاملة المواطنيين والعمل على راحتهم.

ولاقت تلك المبادرات استحسان المواطنين متمنين دوامها لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين وغير القادرين.
مدير أمن البحيرة يتفقد مبادرتي المرور وكلنا واحد بمركز بدر
مدير أمن البحيرة يتفقد مبادرتي المرور وكلنا واحد بمركز بدر
مدير أمن البحيرة يتفقد مبادرتي المرور وكلنا واحد بمركز بدر
مدير أمن البحيرة يتفقد مبادرتي المرور وكلنا واحد بمركز بدر
مدير أمن البحيرة يتفقد مبادرتي المرور وكلنا واحد بمركز بدر

ترشيحاتنا

ترخيص 200 سيارة وتاكسي للنقل الداخلي ببرج العرب

بسمة بوسيل تكشف حقيقة حملها في طفلها الثالث من تامر حسني

مدبولي يصدر قرارا بإنشاء جامعة خاصة بمدينة بدر على 10 أفدنة

بعد اختراق فيس بوك.. ملايين المستخدمين أمام تهديد جديد

إسرائيل تنقلب على ريال مدريد بسبب عهد التميمي

3 أشياء إذا اجتمعوا في شخص دخل الجنة..فيديو

أهالي نزلة المختون بديروط يشكون من عدم وجود مدرسة بالقرية

نصائح للحفاظ على نظر وعيون طفلك.. فيديو

رئيس الفيفا: ندرس إنشاء بطولة كبيرة تتيح التأهل لكأس العالم

ألبومات في الطريق إليك.. عمرو دياب يواجه شيرين عبد الوهاب.. محمد حماقي وأنغام خلال أكتوبر.. وتامر عاشور يصور 3 كليبات بإيطاليا

جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد مباريات ريال مدريد وبرشلونة.. صور

رئيس هيئة الأرصاد يحذر السائقين من الشبورة على الطرق السريعة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

العثور على طفلة رضيعة بصندوق قمامة في شبراخيت

تهديد أمريكي بتحريك الأسطول البحري لمحاصرة إمدادات الطاقة الروسية

لا تيأس.. دعوات تشجيع محمد صلاح عقب أزمة خروجه من مباراة تشيلسي.. مدرب ليفربول: لم أتوقع تلك الضجة.. وأبوتريكة: كان الأخطر والأميز

للتخسيس وعلاج التوتر وتقوية الذاكرة.. 15 فائدة للبان الدكر

كارثة جديدة تضرب إندونيسيا بعد مقتل المئات في تسونامي.. فيديو

لدواعى أمنية.. حرمان جزائرية من الجنسية المصرية

النجوم يرفعون شعار الصداقة خير من الزواج.. الحب والمودة يجمع شيرين رضا وعمرو دياب.. نادية الجندي ومحمد مختار أصحاب.. وعلاقة غادة عبد الرازق ومحمد فودة تفوق الحياة الزوجية

شاهد.. نقل مايا دياب إلى المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية

توفى منذ قرون.. تعرف على أغنى رجل في التاريخ

بعيدا عن الأضرار.. اصنعي بنفسك حبوب التخسيس بأقل تكلفة

رئيس هيئة الأرصاد يحذر السائقين من الشبورة على الطرق السريعة

الحزن يخيم على تويتر عقب تشييع جثمان الراحلة هند موسى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ممدوح عثمان: متحف القاهرة الأكبر فى الآثار والفنون الإسلامية.. صور

50 صورة من احتفالية توافق السنة الهجرية مع القبطية في المتحف الإسلامي

البابا تواضروس يقدم هدايا تذكارية لقيادات مدينة بيسكاتاواي.. صور

ريال مدريد يصفع إسرائيل ويستضيف عهد التميمي في البيرنابيو.. صور

مشاهد وآثار مدمرة لتسونامي الإندونيسي.. فيديو وصور

فيديو

ترانيم مسيحية تصدح في المتحف الإسلامي.. فيديو
نصائح للحفاظ على نظر وعيون طفلك.. فيديو
أسماء مصطفى عن وفاة هند موسى: الصحفيون يستحقون التأمين من مخاطر السفر
الأرصاد: انتهاء الموجة الحارة بالبلاد.. غدا
أبرز 10 فيديوهات في التوك شو.. أحمد موسى: 19 لقاء أجراها الرئيس خلال مشاركته في أعمال الأمم المتحدة.. مصر تمنع الغاز القطري من الوصول إلى أوروبا.. البترول: نتوقع تحقيق فائض غاز بحلول 2020

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟