جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد مباريات ريال مدريد وبرشلونة.. صور

يشهد جدول ترتيب الدوري الإسباني منافسة شرسة على المربع الذهبي للبطولة، وذلك بعد تعادل الثلاث فرق الكبيرة بالدوري في الأسبوع السابع من الدوري.



وتعادل برشلونة مع منافسه أتليتك بلباو بنتيجة هدف لكل منهما في المباراة التى أقيمت أمس، السبت، علي ملعب الكامب نو، وسجل هدف البرسا ايفان راكيتيتش، بينما أحرز هدف بلباو دي ماركوس .



وفي ديربي مدريد الذي شهد حالة من الجفاف التهديفي بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، انتهت المباراة بالتعادل السلبي لتظل المنافسة على مراكز القمة مشتعلة من البداية.



وجاء جدول تريب الدوري الإسباني بعد مباريات برشلونة وريال مدريد كالتالى:



1- برشلونة 14 نقطة



2-ريال مدريد 14 نقطة



3- إشبيلية 13 نقطة



4- أتليتكو مدريد 12 نقطة