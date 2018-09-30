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أخبار العالم

بدء الاجتماع الـ 15 للجنة العسكرية العليا لدول التعاون الخليجي بالكويت

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 02:30 م
صدى البلد
أ ش أ
بدأ الاجتماع الـ15 للجنة العسكرية العليا لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، صباح اليوم الأحد، والذى تعقد فعالياته في الكويت.

ويناقش رؤساء الأركان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية – خلال الاجتماع – العديد من الموضوعات، التى تهدف إلى تعزيز آفاق التعاون، والتنسيق المتبادل بين القوات المسلحة بدول مجلس التعاون للنهوض بالعمل العسكري الخليجي الموحد.

كما يسعى رؤساء الأركان خلال اجتماعهم، إلى تعزيز أوجه التعاون العسكري والدفاع المشترك للوصول إلى مفاهيم عمل موحدة بين القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

يأتي اجتماع اللجنة العسكرية العليا، استكمالا لسلسلة اللقاءات الدورية السابقة لرؤساء الأركان، والتي تسعى إلى تحقيق المزيد من التنسيق العسكري بين القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

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