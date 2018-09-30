نصائح للحفاظ على نظر وعيون طفلك.. فيديو

قدم الدكتور أشرف الهباق أستاذ طب وجراحة العيون، نصائح وإرشادات طبية للأمهات للحفاظ على عيون ونظر أبنائهم، بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.



قال «الهباق» خلال لقائه في برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على قناة «الأولى» إن الأطفال في سن صغير ليس لديهم الوعي الكافي في التعامل مع الآلات والأدوات الصلبة مثل القلم او المسطرة، لذلك يجب علي المدرسات والمشرفات أن يكونوا بالوعي الكافي لتوعية الأطفال، لان هذه الادوات تشكل خطر على الطفل لانه يمكن يضر نفسه خاصة في العين.



وأوضح «الهباق» أن بعض الأطفال تصاب بالالتهابات مثل الرمد الصديدي، وفي هذه الحالة يفضل ان يعزل الطفل عن باقي الأطفال لأن المرض سهل الإنتقال بين الطفل والآخر، مشددا على أنه يجب غسل العين بالماء والصابون وتقليم الأظافر بشكل دائم.



