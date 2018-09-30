أسرع طريقة لتحضير الكاتشب البيتى

المقادير لعمل الكاتشب ..

طريقة التحضير للكاتشب البيتى ..

فوائد لا تتوقعينها لتناول الكاتشب



كما يحتوي على مضادات الأكسدة بنسبة عالية مما يجعله يحفظ الجسم من خطر الإصابة بأمراض السرطان ويساعد الكاتشب على تقوية الأسنان والعظام وتكوينها في الصغر والحفاظ عليها من الهشاشة عند الكبر، بفضل نسبة الكالسيوم التي يحتوي عليها.



ونظرًا لاحتوائه على مضادات الأكسدة فإنه يعمل على تأخير أعراض الشيخوخة.



أولادك يعشقون تناول الكاتشب يمكنك تحضيره بطريقة صحية وتجنبي مخاطره بطريقة سهلة لتضمنى سلامة مكوناته إليك طريقة عمل الكاتشب البيتى لى طريقة الشيف إلهام فتحى3حبات فلفل أحمر4ملاعق خل3فصوص ثوم مفروم ناعم3ملاعق سكر1كيلو طماطم1بصلة صغيرة مقطعة ناعم1/2ملعقة ملح2ملعقة زيتقرفة مطحونةقرنقلبابريكا- نغسل الطماطم جيدا وننزع بالسكين الدائرة اللي في المنتصف ونضعها في اناء عميق مع نصف كوب ماء ومعها الثوم والبصل ونتركها تغلي علي النار.- نصفي الماء ونتركها تبرد ثم ننزع القشر أو نضربها في الخلاط.- تصفي ونضعها علي النار ونضع عليها التوابل حتي تتجانس ونتركها تبرد ونضعها في برطمانات نظيفة.فيعد الكاتشب الأكثر غني بڤيتامين A مما يجعله يحافظ على صحة العين، ويحميها من الأمراض التي تصيبها نتيجة التقدم في السن.