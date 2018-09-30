أسرع طريقة لتحضير الكاتشب البيتى

أولادك يعشقون تناول الكاتشب يمكنك تحضيره بطريقة صحية وتجنبي مخاطره بطريقة سهلة لتضمنى سلامة مكوناته إليك طريقة عمل الكاتشب البيتى لى طريقة الشيف إلهام فتحى
المقادير لعمل الكاتشب ..
3حبات فلفل أحمر
4ملاعق خل
3فصوص ثوم مفروم ناعم
3ملاعق سكر
1كيلو طماطم
1بصلة صغيرة مقطعة ناعم
1/2ملعقة ملح
2ملعقة زيت
قرفة مطحونة
قرنقل
بابريكا
طريقة التحضير للكاتشب البيتى ..
- نغسل الطماطم جيدا وننزع بالسكين الدائرة اللي في المنتصف ونضعها في اناء عميق مع نصف كوب ماء ومعها الثوم والبصل ونتركها تغلي علي النار.
- نصفي الماء ونتركها تبرد ثم ننزع القشر أو نضربها في الخلاط.
- تصفي ونضعها علي النار ونضع عليها التوابل حتي تتجانس ونتركها تبرد ونضعها في برطمانات نظيفة.
فوائد لا تتوقعينها لتناول الكاتشب
فيعد الكاتشب الأكثر غني بڤيتامين A مما يجعله يحافظ على صحة العين، ويحميها من الأمراض التي تصيبها نتيجة التقدم في السن.
كما يحتوي على مضادات الأكسدة بنسبة عالية مما يجعله يحفظ الجسم من خطر الإصابة بأمراض السرطان ويساعد الكاتشب على تقوية الأسنان والعظام وتكوينها في الصغر والحفاظ عليها من الهشاشة عند الكبر، بفضل نسبة الكالسيوم التي يحتوي عليها.
ونظرًا لاحتوائه على مضادات الأكسدة فإنه يعمل على تأخير أعراض الشيخوخة.
المقادير لعمل الكاتشب ..
3حبات فلفل أحمر
4ملاعق خل
3فصوص ثوم مفروم ناعم
3ملاعق سكر
1كيلو طماطم
1بصلة صغيرة مقطعة ناعم
1/2ملعقة ملح
2ملعقة زيت
قرفة مطحونة
قرنقل
بابريكا
طريقة التحضير للكاتشب البيتى ..
- نغسل الطماطم جيدا وننزع بالسكين الدائرة اللي في المنتصف ونضعها في اناء عميق مع نصف كوب ماء ومعها الثوم والبصل ونتركها تغلي علي النار.
- نصفي الماء ونتركها تبرد ثم ننزع القشر أو نضربها في الخلاط.
- تصفي ونضعها علي النار ونضع عليها التوابل حتي تتجانس ونتركها تبرد ونضعها في برطمانات نظيفة.
فوائد لا تتوقعينها لتناول الكاتشب
فيعد الكاتشب الأكثر غني بڤيتامين A مما يجعله يحافظ على صحة العين، ويحميها من الأمراض التي تصيبها نتيجة التقدم في السن.
كما يحتوي على مضادات الأكسدة بنسبة عالية مما يجعله يحفظ الجسم من خطر الإصابة بأمراض السرطان ويساعد الكاتشب على تقوية الأسنان والعظام وتكوينها في الصغر والحفاظ عليها من الهشاشة عند الكبر، بفضل نسبة الكالسيوم التي يحتوي عليها.
ونظرًا لاحتوائه على مضادات الأكسدة فإنه يعمل على تأخير أعراض الشيخوخة.