جامعة أسوان تبحث تعميم الشراكة مع الجامعات الأفريقية والأزهر.. صور

ناقش مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة أسوان الخطاب الوارد من الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، بشأن تعميم الشراكة مع الجامعات الأفريقية وجامعة الأزهر لاستضافة ورش عمل يعقدها إتحاد الجامعات الإفريقية بمصر تحت عنوان" بناء وإدارة المستودعات وقواعد البيانات الرقمية للرسائل والبحوث العلمية لمؤسسات التعليم العالي بالقارة الأفريقية".





جاء ذلك خلال الجلسة رقم (70) لمجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة برئاسة الدكتور أحمد سيد خليل - نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وذلك لمناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بدور الجامعة فى خدمة المجتمع المحلى خلال العام الدراسى الجديد تحت رعاية الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان ، وقد حضر الجلسة كل من عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء المجلس من الخارج الذين يمثلون عدد من الهيئات والمؤسسات التنفيذية بالمحافظة.





من جانبه صرح الدكتور أحمد سيد خليل بأن المجلس ناقش أيضًا المذكرة المتعلقة بضم اللواء حازم محمد عزت سكرتير عام محافظة أسوان الجديد إلى المجلس بدلًا من رئيس مركز ومدينة أسوان سابقًا ، علاوة على مناقشة خطة المجلس والأنشطة التي سينفذها خلال الفترة المقبلة وتتضمن عقد العديد من الندوات والمؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية .



