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أخبار العالم

الحكومة الإماراتية تعلن تخصيص 59% من ميزانية الدولة للتعليم وتنمية المجتمع

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 11:14 ص
صدى البلد
منار نور
أعلن الشيخ محمد بن راشد" نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء، اعتماد الحكومة الإماراتية 180 مليار درهم ميزانية للدولة خلال 3 أعوام القادمة،لافتا إلى أنه تم تخصيص 59% من ميزانيه الدولة لتنمية التعليم.

وغرد "بن راشد "،عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى تويتر ،"ترأست اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء اعتمدنا خلاله 180 مليار درهم ميزانية الاتحاد خلال الثلاث أعوام القادمة .. 59% من ميزانيتنا للتعليم وتنمية المجتمع .. موازنتنا بلا عجز .. وميزانية العام القادم ستكون الأكبر في تاريخ الاتحاد ".

وأضاف:"كما اعتمدنا اليوم قانونا اتحاديا بشأن تنظيم قطاع الفضاء .. والهدف فتح قطاع الفضاء أمام الاستثمار والأبحاث وبناء الشراكات.. كانت صدفة أن يتزامن اعتماد الميزانية الأكبر اتحاديا مع تنظيم قطاع الفضاء.. كلاهما سيحلق بالإمارات لآفاق جديدة بإذن الله ".

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